Evinizi bu önerilerle sonbahara hazırlayın!

Sonbahar sezonuna girmiş bulunmaktayız. Yazlıklara veda etmeye başladığımız bu dönemde, evlerimizi de buna göre dekore etmeliyiz. Peki bunu nasıl başarabiliriz? Evlerimizi sonbahar mevsimine göre dekore etme konusunda nasıl adımlar atabiliriz? Bu anlamda birçok öneri bulunuyor. Sizin için paylaştığımız önerilerle hem evinizde aydınlık bir hava oluşturabilirsiniz hem de daha fazla alan açabilirsiniz. işte sonbaharın nostaljik havasını evlerinize yansıtacak 2019 dekorasyon trendleri ve önerileri...

Çiçek dekorasyonu





Sıradan bir evi renklendiren her zaman çiçeklerdir. Sonbaharın rengi her zaman için yeşil ve sarı tonlarıdır. Bu tonları temsil eden çiçekler, yaydıkları kokularla evlerinize renk katıyor.

Ev aydınlatmaları





Ev aydınlatmalarını hazırlarken doğal ışık kaynaklarını tercih edebilirsiniz. Daha doğal ve şık bir ambiyans ile yağmurlu akşamlarınıza nostaljik bir hava katabilirsiniz.

Sezonun renkleri





Bir evi dekore ederken her zaman doğanın tonlarını yakalamanız gerekir. Bu sebeple mavi, yeşil, turkuaz ve sarı gibi tonlar, evlerinizde en çok tercih edilmesi gereken renkler olacaktır.

Minimal ev düzeni





Kalabalık ve boğucu ortamdan uzaklaşmak için, kaba değil daha kibar mobilyalar tercih edin. Bu kapsamda da, mobilyalarınızda krem, bej ve beyaz tonları kullanın. Daha aydınlık ve ferah bir görünüm oluşmuş olacak ve sonbaharın boğucu yanını uzaklaştırmış olacaksınız.