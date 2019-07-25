En İyi 9 Tatil Ayakkabısı

Seçtiğiniz tatilin konsepti ne olursa olsun, giderken valizinize almanız gereken ayakkabı çeşidinin birden fazla olması gerektiğine emin olabilirsiniz. Belki içinde birçok farklı aktivitenin olduğu bir tatil konsepti seçtiniz; gündüzleri dağları, tepeleri aşmanız gereken trekking aktivitelerine katılacaksınız ama geceleri dansa ya da şık bir restoranda yemeğe katılmanız da gerekebilir. Ya da deniz, kum ve güneş üçlüsünü akşamları şık mekanlarda taçlandıracağınız nezih bir tatil seçeneği… Seçiminiz her ne olursa olsun, ayaklarınızın su toplamadığı, yürürken canınızın yanmadığı ve şıklığınızdan bir nebze olsun ödün vermeden etrafta salındığınız bir tatil için, özel bir ayakkabı serisine ihtiyacınız var.

Olmazsa Olmaz Sandaletler

Tatilin vazgeçilmez ayakkabı seçimlerinden biri de sandalet çeşitleridir. Dolgu tabanlı modellerinden tutun da tamamen düz ve yere yapışan çeşitlerine kadar birçok farklı tasarımı var. Sandaletler, “gezmeye gidiyorum; ister gündüz ister akşam” ayakkabısıdır bir yerde… Neden mi? Çünkü, hem her modeldeki askılı yazlık elbiselerin altında, hem etek ve şortların hem de pantolonların altında muhteşem görünen başka bir model neredeyse yok gibidir. Ayaklarınızı rahat, serin ve şık tutmada, yaz tatili için tercih edilecek ayakkabılar arasında 1 numaradır kendisi…

Hem Havuzun Hem Denizin Vazgeçilmezi Terlikler

İçinde rahat mı rahat hissedeceğiniz sabo modellerinden parmak arası çeşitlerine kadar birçok farklı türü bulunan terlikler, sandaletlerden sonra yanınıza almanız gereken bir diğer ayakkabı türüdür. Ayakkabı türüdür dedim evet; çünkü bazı modellerinde isterseniz terlik, isterseniz ayakkabı olarak kullanmanıza izin veren arka bant bulunur. Şort ve bikini-mayo, pareo gibi parçaların altında mükemmel bir görünüm sunan terlikleri, parlak ya da neon renklerden seçerek canlı ve dinamik bir hava kazanabilirsiniz.

Dansa Gidiyorum Ayakkabıları

Akşam dışarı çıkmak için ihtiyacınız olan kombin, şık ve çarpıcı bir elbise, onun hemen altında ise rahatça dans edebilmenize imkan veren o zarif ayakkabılar… Üzerinde bütün gece yorulmayacağınız, hatta hoplayıp zıplarken canınızı yakmayacak kadar hafif ve zarif topuklar, belki tasarım bir model ve bir o kadar kadınsı detaylar…Bu tip ayakkabıları, zarif stiletto tarzı bilekten bantlı ayakkabılar arasından da seçebilirsiniz. Ya da biraz daha cesur modellere yönelerek vintage ayakkabı tasarımlarıyla da çarpıcı bir şıklığa imza atabilirsiniz.

Dolgu Topuklu Bantlı Ayakkabılar

Bu tip ayakkabılar, yaz tatilleri için tek seferde birçok görevi yükleyebileceğiniz ayakkabılar sınıfına girer… Çünkü hem gündüz hem de gece, kalem etekler hariç tüm kıyafetlerinizle mükemmel bir uyum gösterir. Hem sportif hem de yüksek yapısıyla dişi bir görünüme de sahiptir… Adeta ağır valiz taşımak istemeyenlerin kurtarıcısı ayakkabı modelleridir… Bantlı bilek kapama detayıyla ayağı kavrarken, üzerinde rahatça yürümeye imkan veren dolgu topukları konforlu bir şıklık sunar.

Tatilin En Joker Parçası: Spor Ayakkabılar

Spor ayakkabıları, tatile giderken ve tatil boyunca ayağınızda görebilirsiniz. Her tür kıyafeti cesurca tamamlayan spor ayakkabı modellerini, tatildeki tüm aktiviteler için rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Sportif faaliyetler, uzun yürüyüşler, animasyon ekibiyle yapılan oyunlar, akşam gezmeleri, ören yeri ziyaretleri ve daha birçok faaliyet için bulunmaz bir parçadır.

Zamansız Bir Model: Espadriller

Bez ayakkabı tarihinin en havalı modelleri olarak tanımlayabileceğimiz espadriller, hem kadın hem erkek ve hatta çocuklar için mükemmel bir tatil ayakkabısı seçimidir. Yeni sezonlardaki ayakkabı trendleri, espadrillerin görünümünde de önemli değişiklikler sağladı. Eskiden ayağa geçiveren espadril modellerine, şimdi bağcıklı, arkası ya da önü açık modeller gibi farklı tasarımlar da eklendi. Rahat ve şık bir tatil için, 1 çift siyah ya da beyaz renkli espadrili valizinize koymayı unutmayın.

Şehir Turu için Oxford Sandaletleri

Gün boyunca şehirdeki bütün tarihi eserleri, görülmesi gereken yerleri gezerken ayağınızın hem rahat hem de şık görünmesi önemli… Biraz ciddi, biraz rahat, biraz da gizemli görünmek için tercih edebileceğiniz ayakkabılar Oxford sandaletler olabilir… Nubuk ya da süet modelleri, özellikle bahar ve yaz mevsimlerindeki tatiller için uygundur. Delikli ve önü kapalı olarak tasarlanan modelleri, bağcıklı kapanışları ile size ihtiyacınız olan dozunda ciddiyeti de sunar. Bu tip ayakkabılar ayaklarınıza hava aldırırken seçeceğiniz tüm kıyafet tipleriyle de mükemmel uyum gösterir.

Zarif ve Rahat Babetler

Nereye gitmek isterseniz isteyin, bir çift babet size sihirli bir dokunuş sağlayabilir. Etek, elbise ya da şort farketmez; hepsiyle babetleri mükemmel bir biçimde kombin yapabilirsiniz. Babet ayakkabılar size isterseniz romantik, isterseniz sportif ya da sakin bir görünüm kazandırabilir. Atlet, şort ve babet kombinlerini tatilinizde deneyin derim.

Hem Plaj Hem Sokak Stili için Neon Ayakkabılar

İster spor ayakkabı, ister sandalet isterseniz de espadril modellerinden birini tercih edin, neon ayakkabılar tatilde hiç ummadığınız kadar işinize yarayacak… Gündüz sahilde, gece kulüpte; nerede kullanmak isterseniz orada müthiş bir görünüm sunacak olan neon ayakkabıları, valizinize mutlaka ekleyin.

Stil Önerisi:

Neon ayakkabıların cazibesini ortaya çıkarmak için, tamamen siyah ya da tamamen beyaz bir kıyafet kombini seçebilir, tüm dikkatlerin neon ayakkabılarınıza odaklanmasını sağlayabilirsiniz.

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Sevgiyle…

Filiz ADAR

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