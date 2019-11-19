Çin'den Gelen Moda: Qipao

Çin'in dünya üzerinde teknoloji, tekstil, oyuncak ve daha birçok alanda varlığını sürdüren hakimiyeti, artık yepyeni bir alana doğru mu evriliyor? Kendini Retro stilden besleyerek yenileyen Avrupa modası, yeni ilhamını Asya’nın geleneksel kültüründen mi alıyor? Çin kadınlarının yüzyıllardır kullandığı ikonik elbise modeli Qipao, Avrupa modasını sallamaya hazırlanıyor.

Qipao Nedir?

Qipao elbiselerin bilinen en belirgin özelliği, vücuda tamamen oturan, yüksek yakalı ve yan yırtmaçları olan bir elbise türü olmasıdır. Klasik Qipao elbiseler, köprücük kemiği boyunca elbiseyi kolun altında ve sağ tarafında sabitleyen bir kapaktan oluşuyor. Qipao elbiselerin geleneksel stilinde, uzun kollu tasarımlar dikkat çekiyor. Modernleşen yeni tasarımlarda ise bu elbiseler, kısa kollu ve hatta kolsuz olarak da tasarlanıyor. Elbisenin etek boyu değişebiliyor ama sıklıkla ayak bileği ve diz arasında biten bir noktada tasarlanıyor. Kadın siluetine mükemmel bir uyum sağlayan Qipaolar, sadece ipek kumaştan üretilmiyor. Saten kumaşla tasarlanan Qipao elbiselerin düz zeminli olan tercihlerinde, elbiselerin ön tarafına dikim öncesi el işlemeleri yapılıyor. Elbisenin arka yüzeyi, yine düz olarak bırakılıyor. Danteller, renkli şeritler, yan yırtmaçlara hareket kazandırarak elbiseyi dinamik bir stile büründürmeyi başarıyor.

Tarihte Qipao

20. yüzyılın başlarında, Qipao kamu alanlarında rahatlıkla giyilmesine izin verilen bir kıyafet türüydü. Bu geleneksel elbiselerin üzerlerinde yapılan modern değişiklikler, Milliyetçi bir zihniyete sahip olan Çin hükümeti tarafından kültürün çöküşü olarak adlandırıldı. Qipao elbiselerin Batı tarzına özgü detayları, kültürü lekelediği gerekçesiyle elbisenin de kullanımını kısıtlamaya götürdü. Özellikle topuklu ayakkabılar ve topuz saçlarla giyilen Qipao’lar, resmi kurum kıyafeti olarak hiçbir zaman kabul görmedi. Hem modern hem de Çin’li olan bu elbise türü, Milliyetçi lider Chiang Kai-Shek’in karısı Song Meiling tarafından her zaman keyifle kullanıldı. Elbisenin günümüze kadar gelebilmesinin en önemli nedenlerinden biri de sanırım first lady tarafından bu kadar sevilmesi.

Elbisenin Yolculuğu

1960’larda Çin’de ve Tayvan’da artık birçok kadın tarafından Qipao elbiseler eski moda olarak görülmüş olsalar da yaşlı kadınlar bu geleneksel elbise ile aralarındaki bağı neredeyse hiç koparmadılar. Hong Kong’ta yer alan turizm endüstri merkezlerinde Qipao, Çin’in geleneksel yüzünü dünyaya gösteren üniformalar olarak varlığını sürdümeye devam etti. Mao’nun ölümünden sonra Hong Kong’un Çin’e geri dönmesiyle, moda endüstrisi de hızlı bir ivme kazanmış oldu. Qipao hak ettiği yeri yeniden kazanmış olarak moda dünyasında varlığını ilan etti. Asya ve Amerika’da eğitim gören Çin’li öğrenciler, mezuniyetlerini genellikle bu elbise ile kutlamaya devam ediyor. Bunun yanı sıra görkemli düğünlerde de Qipao ihtişamlı yorumlarıyla törenlere damgasını vurmayı sürdürüyor. Batılı kadınların bu ayrıcalıklı elbiseye bakışı aslında bir hevesten öte değildi; ta ki dünyanın ünlü modacıları Qipao’yu keşfedip yeniden yorumlayıncaya kadar…

Doğu-Batı sentezinin modaya yansımalarını konuşurken mutlaka adının geçmesi gereken Qipao elbiseler, feminen detayları, zarif duruşu ve kadın siluetine mükemmel dokunuşuyla gelecek sezonlarda gardıroplara girmeye hazırlanıyor. Bu elbise günümüzün moda anlayışı ve endüstriyel detaylarıyla, yalın, giyilebilir ve bir o kadar da çarpıcı tasarımlara dönüşüyor.

Kalem etek ve elbise tutkunları, Stiletto aşıkları ve stil avcıları, Qipao ile kendi stillerini yaratacaklar inanıyorum; moda yepyeni bir rüzgara hazırlanıyor.

Filiz HAS

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