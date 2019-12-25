Yılbaşında Ev Partisi In!

Yeni trend; yılbaşı tatili planlamayanların ya da son dakikacıların değil, bunu bir tercih olarak alternatifleri arasında değerlendirenlerin konsepti: Ev Partileri!

2020 yılına girerken birçok kişinin ev partileri konsepti hazırladığı ve çarpıcı temalarla ev partilerinin de önceki yıllara oranla In olduğu aşikâr. Bu yazıyı da tam bunun için kaleme aldım. Yeni yıla sade ya da ihtişamlı bir ev partisinde girmek için ne giyilir?

Samimi ve Eğlenceli

Yılbaşı gecesi evde en sevilen kız arkadaşlarla verilen bir parti neden bir pijama partisi olmasın! Bence olsun… Yok, o kadar da değil ama konforlu bir şıklığa da “hayır” demem diyorsanız, o zaman tercihinizi ışıltılı taytlar, tek omuz bluz modelleri ya da uzun tunik - çorap kombinlerinden yapabilirsiniz. Evinizin cozy ve şık atmosferinde, bundan daha cool, rahat ve karşı konulmaz bir görünüm olabilir mi?

Her Zaman Şık

O gece evde verilecek kalabalık ve görkemli bir kutlama için, kadife elbise ve tulumların zarif şıklığından yararlanabilirsiniz. Bu sezonun yükselen rengi ördekbaşı yeşil ve rakipsiz bordolar, kadife kıyafet tercihinin de vazgeçilmez renkleri arasında. Fark yaratacak bir look için, şeker pembe, bebek mavi, mint yeşili gibi renkler arasından bir kadife tasarım seçerek de çarpıcı bir görünüm yakalayabilirsiniz. Tabii ki ışıltılı stiletto ve çizmeler bu kombinlerin olmazsa olmazı!

Klasiğin Asaleti

Zarif ama şık bir stil her zaman tutar. O zaman askılı siyah bluz ve pantolon işbirliğinden yola çıkarak sadelik ve üzerine giyeceğiniz payetli salaş bir ceketle de zarafeti yakalayabilirsiniz. Üstelik bu tip bir stilde giyinerek gecenin ilerleyen saatlerinde, ceketinizi çıkararak daha rahat edebilme imkânınız da oluşur. Bu stili tamamlamak için açık bırakılmış dalgalı doğal saçlar ve zevkinize göre şık bir stiletto tercih etmeyi de unutmayın.

Işıltılı ve Göz Kamaştırıcı

Yazının başında kız kıza ev partisi demiştim; sleep-dress elbiseler tam da bu konseptin hit tercihlerinden biri diyebilirim. Askılı sleep-dress elbiselerinizi böyle bir partide değilse daha nerede giyeceksiniz hem değil mi? Saten kumaş ile tasarlanan ve çarpıcı görünümüyle sexy görünen askılı elbiselerin mini ve maxi boyları arasından bir seçim yapabilirsiniz. Böyle bir kutlama için mini seçimi daha doğru olur derim ve altına isterseniz diz üstü mat nubuk çizmelerle ya da ışıltılı sneaker tasarımlarıyla rahat bir ev şıklığı elde edebilirsiniz.

Ekose Rüzgarı

Yeni yılın ruhuna uygun ekoseler de tabii ki olmazsa olmaz alternatifler arasında yer alıyor. Ekose ve pilili eteklerle yaratacağınız rahat ve şık kombinlerle, geceyi şık ve rahat bir görünümde geçirebilirsiniz. Ekoseleri sadece etek deseni olarak değil, aynı zamanda gömlek modellerinde seçerek de çarpıcı bir siluet yakalayabilirsiniz. Eğer tercihinizi ekose oduncu gömlekler arasından yapmayı düşünüyorsanız, yılbaşına uygun en güzel tasarımlar tütü eteklerle olacaktır. Kırmızı, mavi, yeşil, siyah gibi farklı renklerle tasarlanmış tütü etekleri ekoseli gömleklerle takımlayarak orijinal bir yılbaşı stili oluşturabilirsiniz.

Yeni yıla evde yapılacak kutlamalarla girecek olanlar için stil örneklerinden birkaçıyla küçük bir pencere açtığımı umuyorum. Çok daha fazlası, yepyeni stil önerileri ve alışveriş danışmanlığı için, blog ve sosyal medya adreslerimi takip etmeyi unutmayın.

Yeni yılın tüm okuyuculara sağlık, mutluluk, bolluk, bereket, aşk ve huzur getirmesini diliyorum. 2020 yılı size ummadığınız güzellikler getirsin.

Sevgilerimle

Filiz HAS

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