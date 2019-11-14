Gel de yapma: Kakaolu irmik helvası tarifi
Yerken karşı koyamayacağınız kakaolu irmik helvası tarifini sizinle paylaşıyoruz. Diğer irmik helvasından farklı ve çok lezzetli olan kakaolu irmik helvasını evinizde kolayca yapabilirsiniz! İşte kakaolu irmik helvası tarifi...
Bilinen irmik helvasından farklı bir lezzete sahip olan kakaolu irmik helvası tarifi için malzemeleri hazırlayın! Özellikle çikolata isteğinizi bastıracak olan kakaolu irmik helvasını evinizde kolayca yapabilirsiniz. Peki, kakaolu irmik helvası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Malzemeler:
-60 gram tereyağı
-1,5 su bardağı irmik
-2 su bardağı toz şeker
-2 çorba kaşığı kakao
-1,5 su bardağı süt
-1,5 su bardağı su
-1 paket vanilya
Nasıl yapılır?
-Tereyağını eritin. İrmik ve bademi altın sarısı renk alana kadar kavurun.
-Süt, su ve şekeri bir kabın içerisinde karıştırın.
-Kavrulan irmik ve bademlerin üzerine süt, su ve şeker karışımını azar azar ilave edin.
-Kakao ve vanilyayı eleyerek ilave edin.
-Suyunu çekene kadar kısık ateşte karıştırarak pişirmeye devam edin. Suyunu çektikten sonra tencerenin üzerine kağıt havlu veya temiz bir havlu koyarak dinlenmeye bırakın.
-Dilediğiniz kuruyemişle süsleyerek servis edin.
Afiyet olsun.