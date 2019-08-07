Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerEditörün SeçtikleriGlobal Wellness Day'e kraliyet desteği
07.08.2019 - 13:30

Global Wellness Day'e kraliyet desteği

Belgin Aksoy’un 2012 yılında yaratıp Türkiye’den dünyaya yaydığı Global Wellness Day’e Düşes Meghan Markle ve Prens Harry’den destek!

Global Wellness Day'e kraliyet desteği

Türkiye’de doğup dünyaya yayılan ve her yıl Haziran ayının 2. Cumartesi günü kutlanan Global Wellness Day, Prens Harry ve Düşes Meghan’ın resmi Instagram hesabı @sussexroyal üzerinden destek aldı.

Prens Harry ve Düşes Meghan, @sussexroyal hesabı üzerinden destekleyecekleri ilham veren kişi ve organizasyonlar aradıklarına dair bir duyuru paylaşmıştı.
Bugün ise öne çıkan 15 organizasyonu paylaşarak duyuruda bulundular. Bunlardan dikkat çekeni ise Global Wellness Day oldu.

GWD’nin Yaratıcısı Belgin Aksoy, kraliyet desteği hakkında:

“Global Wellness Day Ailesi olarak gece gündüz, yılmadan, tüm kalbimizle hepimizin ortak hayali olan daha iyi bir yaşam için gerçekleştirdiğimiz dünya çapındaki çalışmanın, İngiliz Kraliyet Ailesi tarafından desteklenmesi bugüne kadar olan emeklerimizi taçlandırdı.

Prens Harry ve Düşes Meghan’ın güçlerini emek veren kişi ve organizasyonları ön plana çıkarmak için kullanmalarını, GWD Ailesi olarak takdir ediyor, sesimize ses olan herkese çok teşekkür ediyoruz. “ dedi.

Şimdiye dek onlarca ülkenin resmi desteğini de alan Global Wellness Day, 7 kıtada ve 150 ülkede, 5binden fazla noktada kutlanıyor.

Oprah Winfrey’den Mehmet Oz’e dünyaca ünlü Hollywood oyuncuları, ünlü yazarlar, sporcular, müzisyenler, doktorlar, iş adamları GWD’ye destek veriyor.

Yaratıcısı bir Türk olan Global Wellness Day, @sussexroyal paylaşımı ile birlikte İngiltere Kraliyet Ailesi’nin desteğini alarak, ülkemize gurur kaynağı oldu.

@sussexroyal hesabından takip edilen 15 kuruluş aşağıdaki gibi:

1. Rafiki Mwema – Kenya
2. Beyond Blue – Australia
3. Art Of Hope – Syrian refugees
4. Lion guardians – Africa
5. Love The Oceans – Mozambique
6. Global Wellness Day – Turkey HQ
7. Earth Day Network – US HQ
8. Tiny Tickers – UK
9. Plan UK – UK
10. Pawsitive – US
11. Children Intl – US HQ with outreach
12. Free Wheelchair Mission – US HQ with outreach
13. Beescause – Canada HQ
14. Waves For Change – South Africa
15. Blink Now – Nepal

“Bir gün tüm yaşamınızı değiştirebilir!

Global Wellness Day’in daha iyi bir yaşam için önerdiği “7 Adımlık Manifesto”su var. İyi yaşamı bir hayat tarzı haline getirmek için Global Wellness Day, bu yedi basit adımı atmayı amaçlıyor.

Önemli olan, hepsi olmasa bile bunların en azından birkaç tanesini düzenli olarak günlük hayatın bir parçası haline getirebilmek.

1. Bir saat yürüyüş yapın
2. Daha fazla su için.
3. Plastik şişe kullanmayın.
4. Doğal gıdalarla beslenin.
5. İyilik yapın.
6. Sevdiklerinizle aile yemeği yiyin.
7. Saat 22:00’de uyuyun.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Günün Kombini

Hafta Sonu Gezmesi

Hafta Sonu Gezmesi
Astroloji
OĞLAK
TERAZİ
KOVA
YAY
YENGEÇ
KOÇ
İKİZLER
BOĞA
BOĞA
BAŞAK
BALIK
ASLAN
AKREP
Bugün

Bugün biraz dikkatli davranmak ve bilgisiz hareket etmemek gerekiyor. Sizi bağlayan durumlarla karşılaşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hareket ve ziyaretler dikkat çekebilir. Daha çok yer görüp yeni şeyler keşfedebilir, zihinsel açıdan canlı olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni hedefler ve hevesler gündeme gelebilir. Gruplar içerisinde daha aktif ve becerikli olmanız da mümkün.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken kişisel konularda yapabileceğiniz çok şey var. Ayrıca ailevi konularla da zaman geçirebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay Yay burcunda ilerliyor. Bugünü boş geçirmek yerine, daha verimli olabileceğiniz bir işe ayırabilirsiniz. Düşüncelerinizde de aktifsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay Yay burcunda ilerliyor. Kendinizi daha iyi hissedebilecek, yeni şeyler öğrenebilecek bir gündesiniz. Uzaklar ve yolculuklar da gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ya da sevgilinizle daha çok ilgilenebileceğiniz bir gündesiniz. Bazı eleştirilere de açık olmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün uğraşmanız ve zihinsel açıdan meşgul olmanız gereken durumlar olabilir. Düşüncelerinizde daha iyimser olmaya bakın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ay Oğlak burcunda ilerlerken yolculuklar, eğitsel uğraşlar hayatınıza yeni şeyler katabilir. Hareketsiz kalmamalı ve dışarı çıkmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Evle ilgilenmek ve evde meşgul olmak açısından hareketli bir gün olabilir. Düşüncelerinizi netleştirmeye çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay Yay burcunda. Bugün oldukça meşgul ve sorumlu olabilirsiniz. Hafta sonu olmasına karşın, tamamlamanız gereken işler çok olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sevdiklerinizle bir arada olmak ve yaratıcı konularla uğraşmak için oldukça uygun. Yaratıcı bir konuya da zaman ayırın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay Yay burcunda ilerliyor. Elinizdekileri ve paranızı daha iyi değerlendirebilecek olanaklar aramalısınız. Maddi konular üzerinde daha çok durabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluNasıl daha uygun seçimler yapabiliriz?
Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin
Uzm. Fzt. Ahmet Burak SezginHareket Etmeyin; Koşun!
Uzman Diyetisyen Emel Yılmaz
Uzman Diyetisyen Emel YılmazSıcak Hava ve Spor
Aylin Çetinkaya
Aylin ÇetinkayaYüz Tipine Uygun Kaş Modeli
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaErkeklerde Meme Büyümesi
Kübra Duru
Kübra DuruBebek Evliliğin Pasını Alır!
Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan
Doç. Dr. Ahmet YıldızhanDar Kanal Ameliyatlarında Yaş
Op. Dr. Seval Taşdemir
Op. Dr. Seval TaşdemirHamilelik ve Güneş Kremi
Öğr. Gör. Reşat Coşkun
Öğr. Gör. Reşat CoşkunBoyun Düzleşmesi Geçer mi?
Op. Dr. Seval Taşdemir
Op. Dr. Seval TaşdemirYüzme ve Hamilelik!
En Çok İzlenen Videolar
Kalıcı makyaj nasıl yapılır?Kalıcı makyaj nasıl yapılır?
Tüp bebek tedavisinde PRP - CGF uygulamasıTüp bebek tedavisinde PRP - CGF uygulaması
Adet düzensizliğinde aromaterapiAdet düzensizliğinde aromaterapi
Hamileler için lazer akupunkturHamileler için lazer akupunktur

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Bayramın ilk günü sakın et tüketmeyin!

Bayramın ilk günü sakın et tüketmeyin!

Evliliklerde ailesine sınır koyamayanlar ne yapabilirler?

Evliliklerde ailesine sınır koyamayanlar ne yapabilirler?

Kavunun şifa dağıtan 7 faydası

Kavunun şifa dağıtan 7 faydası

Sıradaki Haber