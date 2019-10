MBFWI SS’20 New Gen’e Yakın Kadraj

Tasarımcıların her yıl yaz ve kış koleksiyonlarını sergilendikleri Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul etkinliğini geride bıraktık.

Ticari kaygı taşımayan, farklılık yaşatan, merakla beklenen New Gen Designers Defilesi yine şaşırttı. Her sezon İMA mezunu öğrencilerin, zorlu jüri seçmelerinden, Runway’e giden bu yolda kendilerini daha yakından tanımak adına, birkaç tasarımcıyla röportaj gerçekleştirdik.

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?

Ayca Canan: Anadolu Üniversitesi İlköğretim matematik öğretmenliğini bitirdikten sonra ani bir kararla moda tasarıma yöneldim. İstanbul Moda Akademisi'nde aldığım üç yıllık moda tasarımı eğitimini üçüncülükle tamamladıktan sonra MBFWI kapsamında New Gen defilesine seçildim.

Natallia Korkmaz: 2019 yılı İstanbul Moda Akademisi mezunuyum. MBFWI New Gen defilesinde yer aldım.

Beyaz Eyüboğlu: Ekonomi lisans eğitimi alırken, İstanbul Moda Akademisi'nde illüstrasyon eğitimi aldım ve yapmak istediğim işin aslında bu olduğuna karar verip İMA Moda Tasarım Lisans Programına başladım. Bu sene mezun oldum ve MBFWI New Gen’de yer aldım.

Engin Ekinci: 2018 Koza Genç Moda Tasarımcıları yarışmasında 10 finalistten biriydim.Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olup, İMA Moda Tasarımı Lisans Programını bitirdikten sonra yarışma ödülü olan İMA Master Programına dahil oldum ve kendimi MBFWI New Gen’ de buldum.

MBFWI New Gen defilesinde sergilenen koleksiyonunuzun teması nedir?

A: Koma!

Hayatımın dönüm noktası olarak nitelendirebileceğim koma deneyimime dayanıyor.Bu süreçte diğer insanların koma deneyimlerini araştırıp, görselleştirdim ve desenlerim bu şekilde ortaya çıktı. Beklenildiği gibi karanlık değil aksine oldukça renkli benim için!

N:Turya!

Bu benim ailemin yaşadı köy. Bu sebeple projem Turya’ya saygı duruşu niteliğinde. Beni yansıtan bu koleksiyon ile kim olduğumu ve nerden geldiğimin hikayesini “ Nerden geldiğini asla unutma” anlatıyorum.

B: “A night in the ghetto”!

Ayışığını hissetmek istiyorsanız en karanlıkta olmanız gerekir. Rezidansların içinde ya da kristal avizelerin altında ne kadar parıldamaya çalışsanızda gerçek ışıktan çok uzaktasınızdır. Bu yüzden ghettoyu ele aldım. Gecenin başlamasıyla ghettonun dönüşümünü ve ayışığının altında kumaşların pırlantaların insanların nasıl parladığını göstermek istedim.

E: Latent Battery!

Günlük hayatımıza isteyerek ya da farkında olmadan dahil olan iyi-kötü alışkanlıklarımıza olan bağlılığımızı ele aldım. Bu uğurda günlük koşuşturmamızda hepsine yetişme çabamızı işledim. Bu koleksiyon; Latent Battery, içimizde gizli olan gücü,tükendi zannettikçe hala var olan bir gücün temsili.

Koleksiyonunuzu oluştururken nelerden ilham aldınız?

A: İlhamım hayatımın dönüm noktası olarak nitelendirebileceğim koma deneyimime dayanıyor. Kesinlikle düşünüldüğü gibi karanlık değil aksine oldukça renkli ve kişiye özel bir deneyim.

N: Tüm sahip olduklarım , edindiklerim, memleketimden, kültürümden, Turya’dan bana miras. Geleneklerimiz , adetlerimiz , köklerimiz , bize diğer milletlerden ve ülkelerden farklı kılıyor .

B: Gece hayatı itemleri, 90s ve rap kültürü diyebilirim.

E: Aşk uğruna yaptığı seçimlerle madde bağımlısı olan genç bir kızın gerçek hikayesi, çalışan annelerin hem iş hem ev hayatındaki yükü ve işkolik bir adamın gece-gündüz demeden sporundan vazgeçememe arzusu bu koleksiyonun çıkış noktaları.

Peki şimdi nasıl bir yol izlemeyi düşünüyorsunuz?

A: Marka kurmak için henüz hazır hissetmiyorum ve bu süreci önüme çıkan farklı fırsatları deneyerek şekillendirmeyi planlıyorum.

N: Asıl hayalim kendi markamı kurmak . Ama şuan buna cesaret edemiyorum . Ondan bir yere gelip tecrübe kazanıp çalışmak istiyorum.

B: Kendi markamı kurmak sonrası için planladığım.

E: En nihayetinde markamı kurmak hayalim. Önüme çıkan fırsatları değerlendireceğim.

Moda Tasarımı okuyanlara tavsiyeleriniz nelerdir?

A: Eğitimleri süresince yapamam, tarzım değil vb. cümleler kurmak yerine denesinler.

N: Özelikle çok meraklı olmak ve pes etmemek! Küçük olumsuzlukları yaşarken bile her şey de bir hayır var diye düşünmeli ve bazen olumsuzluklar yerinde daha güzel ödüller bize geliyor .

B: Kesinlikle vazgeçmeyin. Bu süreçte her şey planladığınız gibi gitmeyebilir, birçok olumsuzlukla karşılaşabilirsiniz, uykusuz geceleriniz de geçebilir ama her şey bittiğinde o yarattığınız şeye baktığınızda emek verdiğiniz her ana fazlasıyla değiyor. Bu kendinizi ifade edebileceğiniz en iyi yol, kendinizi anlatmaktan vazgeçmeyin.

E: Halkın algısında sadece çizim yapmak veya güzel giyinmek olarak yerleşmiş olsa da gerçek çok farklı. Seçecekleri yolun gerçeklerinin farkında olsunlar. Üretemediğiniz ürünün fotoğrafını çekemezsiniz. Showlarda görünen sadece uzun bir sürecin kısa ve en son karesi.

New Gen’de yer alan diğer tasarımcılar ve koleksiyon isimleri:

Arda Paris Akay – El-Hatun

Atlan Toygar Rona – Seninle

Avishan Daneshfar – Bloody Race

Essin Barıs – L3roussa

Ezgi Karayel – Interference

Gülşah Aypak – Iridescent

Senem Kula – Pistc

Sevilay Yıldırım – Power Blessing

Tekstil sektörüne yeni bir tat ve bakış açısı getirecek olan yeni nesil tasarımcılara sonsuz başarılar diliyorum.

