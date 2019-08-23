Bilim Virüsü Bulaşıdır!!!

BİLİM VİRÜSÜ Bulaşıdır!!! Lütfen Bulaştırın!!!

Şule Kocabıyık kim mi?

Borusan Holding Kurumsal İletişim Direktörü

Anne

Gazeteci

İletişimci

ICF Liderlik&İletişim Koçu

Bilim Virüsü Kurucusu

Sevgili Şule’nin ünvanları bu kadar değil aslında. Çünkü konuşurken heyecanını ve projelerinin gençlere faydasını anlatırken kendisiyle ilgili bir çok sıfat geldi aklıma. Mesela ne güzel insan demek geldi, mesela içi güzel olunca insanın, kadın bir başka çekici oluyor dedim içimden, hayallerine kavuşan insanın vucüda dönüşmüş hali dedim sonra. Dedim de dedim… Ama o ve sonrasında kendi yolunda karşılaştığı muhteşem insanların yaptıkları, ona olan bu hayranlığımı daha da artırdı. Hadi gelin şimdi ŞULE KOCABIYIK ve muhteşem Bilim virüslerini tanıyalım.

Sevgili Şule Kocabıyık nerden çıktı bu BİLİM VİRÜSÜ?

Dünyanın ve ülkenin içinde bulunduğu koşulları gözlemleyince sosyal girişimci ruhum harekete geçti. 12 yıl gazetecilik yapınca insan böyle şeyleri yazma isteği gelişiyor. Bu dürtüyle yapıyorsun çünkü işini. Sonrasında iş dünyasına iletişim mesleğine geçtim. Bu kez sosyal girişimci ruhumda yapma dürtüsüyle tanıştım. Aslında beni harekete geçiren en önemli faktör bilim dışı faaliyetlerin çok fazla gündeme gelmesiydi.

Bilim Dışı Faaliyetler derken? Sanırım çok güzel hareketler değil…

Gerçeklik duygusunun dünyada kaybolması, sahte haberlerin zehirli sarmaşık gibi yayılması, insanların sağduyuları ve akıllarını kullanarak değil sahte haberlere inanarak harekete geçmeleri, bilimin gözden düşmesi gibi durumlar bilim dışı hareketler bence.

Evet bunların yanı sıra yani bilim bu durumdayken eğitim de geçerliliğini kaybetmeye başladı. Kendi oğlumdan gözlemlediğim kadarıyla; bir çok çocuğun yaratıcılığını körelten bir dönem geçiriyoruz. Biz bunun için ne yapabiliriz için kafa yoran tarafındayız.

Çözüm ne peki sizce?

Matematiği, kimyayı, fiziği ders olarak gördükleri sürece hayatın içinde anlam kazandırtamıyorlar. Tek odakları not ve başarılı olmak olan bir nesile şahitlik ediyoruz. Bizim ekimizdeki bilim virüslerinden biri bir arkadaşının üniversite seçimlerini yaparken ‘’hemşireliği mi seçsem , polisliği mi?‘’ cümlesini kurduğunu söyledi. Sadece bir yere yerleşmek ya da toplum içinde yer edinmek gibi bir algıları var çocuklarımızın. Puanıma yazık olmasın bana yazık olsun ile devam eden bir anlayış var.

Bilim ve eğitim yeni çağın ihtiyaçlarına karşılık verecek ne getirebilirizi düşünmeye başladım. Sonra bilimin COOL VE EĞLENCELİ yüzünü ortaya çıkaralım ki fark edilir ve merak edilir olsun diye hayal ettim. Gençlere bu düşünceyi nasıl bulaştırabiliriz diye kafa yordum açıkçası. Bilim Virüsü bunun üzerine çıktı.

Peki sosyal girişimciler bilir en büyük adım düşüncenize ortak bulmaktır. Bunu nasıl aştınız?

Tabi ki bu düşünceyi ve projeyi bir sene boyunca hayatımın her anında düşündüm. Bir sene boyunca ben bu projeyi kiminle yapacağım , nasıl hayata geçireceğim diye korku duvarları hep önüme çıktı. Fakat ben bu korkuları yaşarken, karşıma benim düşlediğim şeylere kafa yoran insanlar çıkıverdi. Biz bu insanlarla bir araya gelerek bu projeyi tasarladık. En güzeli de bu fikri beraber tasarladığımız arkadaşlarımla daha önce hiçbir şekilde tanışmıyor olmamızdı. Benzer hayali ayrı ayrı yerlerde kuran gzüel yürekli insanlar bir araya geldik aslında. Bir yola çıktık ve büyüye büyüye gittik.

Ne zaman hadi başlıyoruz dediniz?

Büyüyen bu fikir dağına artık bir modelleme belirlemem gerekiyordu. İlk önce projenin ismini BİLİM AŞISI olarak olarak adlandırdım. Sonra Ali Nesin’in kapısını çaldım. Bu arada Ali Nesin’i de tanımıyordum. O da sağ olsun açtı kapısını ve dinledi beni. Bilim aşısı sözünün bir kenara bırak dedi bana. Çocuklar birilerinin onlara bir şeyler öğretmesinden bıktılar. Yeni nesilin keşfetmesi ve bulaşması lazım dedi. O bana bir model çıkardı. Biz oturup bir çok atölye çalışmaları planladık. Öğretmen demiyoruz mesela biz. Atölye Lideri diyoruz. Veee herşeyi birlikte öğreniyoruz.

Nasıl işliyor bu model?

Atölyelerimizden bazıları mesela;

Hayal etme atölyesi

Matematik ve doğa atölyesi

Merak etme atölyesi

Dizayn düşünme atölyesi

Evrendeki kimya atölyesi

İnovasyon atölyesi

Yapay zeka atölyesi



Her modülde 25 öğrenci alıyoruz. Devlet okulunda okuyan Anadolu ve fen liseleri öğrencilerini almaya gayret ediyoruz. Mutlaka bilime merakı olan öğrenci olmasını dikkate alıyoruz. Başvuruların kendisinin yapmasını çok önemsiyoruz. Bu aşamada bize bir davranış bilimleri enstitüsü bize yardımcı oldu. Emre Kongar hocamız bilimsel merak envanterini bizim için hazırladı. Tamamen ücretsiz olan bu başvuru kısmını tamamladıktan sonra BİLİM VİRÜSÜ olmaya hak kazanıyor.

Şahane şeyler anlatıyosun bende o yaşta olsam da katılsam demek geldi içimden. Siz neler hissediyorsunuz onlarla bu anları paylaşırken?

Çocuklardan çok şey öğrendik bu süreçte. En önemlisi çocuklara bir şey öğretemeyeceğimizi öğrendik. Eğitim sisteminin en büyük sorunlarından en önemlisinin de bu olduğunu deneyimledik. Çocukların içinde ve evrende bilgi var. Hatta çok fazla bilgi var. Biz o çocuklara o bilgiyi nasıl dönüştürebileceklerini daha da önemlisi neden merak etmeleri gerektiğini gösteriyoruz.

Bilim virüsü kampları bittikten sonra ne oluyor peki?

Bilim virüsünün süreci öğrenme atölyeleri bittikten sonra başlıyor aslında. Mentörlük çalışmamız var en önemlisi … Çocuklarımızın her biri bir network ağının içinde mentörlük alıyor. Bu bir ceo oluyor bir bilim insanı oluyor yada bir girişimci oluyor. Bu onlar için çok değerli hatıralar. Biz bu kaynakları sunuyoruz ve onlar inanılmaz derecede değerlendiriyorlar.

Bilim Virüsü olan çocuklarla ilgili ne söylemek istersiniz?

En önemlisi bilim virüslerimiz

Bilime merak kazandılar. Bilimin derslerden ibaret olmadığını anladılar.

Öğrenmenin bulaşıcı ve sihrini öğrendiler.

BİLİM VİRÜSLERİNİZE ne söylemek istersiniz?

Bizim onlardan tek isteğimiz bu tutkuyu başkalarına da bulaştırmaları. Bilime bulaşan bir bireyin yanlış düşünebilmesi mümkün değil. Artık tarafsız, gözlemci, önyargısız ve cesur oluyorlar. Bilim virüsü beyninize bir kere bulaştıktan sonra çok değişeceksiniz.

Evet sevgili okurlar bu hikaye sanırım ülkemize çok güzel şeyler yapacak. Onları sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Hatta sevgili gençler siz de onlara katılabilirsiniz.

Şimdilerde Ülkemizin heryerine ulaşıyorlar. Geçenlerde Mardin'de yeni virüslerle bir araya geldiler.

Ben bir kadın olarak bu hareketin fitilini ateşlediği ve kendini adadığı için Sevgili Şule Kocabıyık'ı ayakta alkışlıyorum.