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27.12.2019 - 10:35 |

Hamile anne adayları yılbaşı gecesi bunlara dikkat!

2019’un son günlerini yaşarken yılbaşı gecesi için planlar yapılmaya başlandı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof.Dr. Recai Pabuçcu, 2020 yılına hamile olarak girecek anne adayları için bu gece dikkat etmeleri gereken noktaları sıraladı

Hamile anne adayları yılbaşı gecesi bunlara dikkat!

"Hamilelik süreci yılbaşı gecesine de denk gelen anne adayları, yalnızca bir gün diyerek edindikleri beslenme düzeninin dışına çıkmamalı" diyen Prof.Dr. Recai Pabuçcu, şu önerilerde bulundu: "Yılbaşı gecesi hepimiz için özel, anlamlı geçirilecek bir gece. Ancak anne adayları bu gece, beslenmelerinde abartıya ve aşırıya kaçmamaya özen göstermeli. Beslenme düzenlerindeki tek bir günlük de olsa büyük bir değişiklik, sonrasında başka sorunlara yol açabilir ve hamileliğin daha zor geçmesine sebep olabilir. Anne adayları her zamanki düzenlerine devam etmeli. Yılbaşı gecesi, kış aylarının ortasına denk geldiğinden hem anne hem bebeğin sağlığı için vitaminler aksatılmamalı, doğal ürünlerin tüketimine dikkat edilmeli. Mevsimi olmayan meyve sebzelerden uzak durulmalı. Yılbaşı gecesi de olsa anne adayları hem kendi hem bebek için sağlığına dikkat etmeli."

Hamile anne adayları yılbaşı gecesi bunlara dikkat

Aşırı gürültülü ve farklı ortamlar anne adaylarına göre değil!

Yılbaşı gecesi planları günlük hayata kıyasla çok daha hareketli geçebiliyor. Anne adaylarının, bu gece aşırılıklardan kaçınmaları ve günlük düzenlerine uymaları öneriliyor. Prof.Dr. Recai Pabuçcu, yılbaşı gecesinde hamilelerin kendilerine ve bebeğe zarar verebilecek ortamlardan uzak durmaları gerektiğini belirtip şunları söyledi:

"Hamilelikte oturtulmuş günlük düzen, yapılan aktiviteler ve egzersizler aksatılmamalı ve gebeliği riske atacak aşırı davranışlardan kaçınılmalı. Yılbaşı gecesini anne adayları alışık olmadıkları, çok farklı aktivitelerle geçirmemeliler. Alkolden uzak durmalı, sigara ve tütün ürünleri içilen ortamlara uzun süre maruz kalmamalılar. Bebeğe zarar verebilecek aşırılıkta hareketlerden kaçınmaları oldukça önemli. Sadece bir gece mantığıyla sağlıklarını riske atabilecek durumlarda bulunmamaları son derece önemli." 

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