Bağımlılığın altında sebeplerden biri de psikolojik rahatsızlıklar ve duygu durum bozukluklarıdır. Bağımlılıkla savaşan bir çok insan aslında psikolojik rahatsızlıklarının verdiği semptomları rahatlatmak amacıyla alkole veya uyuşturucuya başvururlar. Çünkü alkol ve uyuşturucu, semptomları hafifletir, bastırır ve unutturur. Gözle görülen problem bağımlılık olsa da, çoğu zaman bağımlılığın altında yatan sebep depresyon, anksiyete, bipolar bozukluk, travma gibi duygu durum bozuklukları olabilir. Psikolojik rahatsızlığı olan her 4 yetişkinden biri, bağımlılık ile savaşmaktadır.

Depresyon genel olarak iki haftadan fazla suren üzgün duygu durum halidir. Bazı insanlar depresyonda iken gergin ve sinirli de olabilir. Diğer belirgin semptomlar ise hobilere/eğlenceli aktivelere ilginin azalması, uyku sorunları (çok uyumak, az uyumak veya kesintili uyku), iştah artması veya azalması, suçluluk hissi, umutsuzluk hissi, konsantrasyon bozukluğu, intihar düşünceleridir. Bu semptomlar aile ve yakınlar tarafından gözlemlenebilir. Bağımlılıkla mücadele eden yakınıza yârdim edebilmek için “Sevdiğinizi Alkolden Kurtarın” adli yazımı okuyabilirsiniz.

Depresyondaki bireylerde alkol ve madde bağımlılığı sıkça görülür. Alkol, genel sinir sistemini yatıştırabildiği için halsizlik, üzüntü ve umutsuzluk gibi semptomları arttırır. Ancak çoğu insan daha iyi hissetmek, neşelenmek, acı verici duyguları bastırmak için alkole başvurur. Sonuç olarak depresyon ve bağımlılık birbirini besler ve durum daha kötüye gider.

Bazı insanlar uyuşturucu veya alkolü bıraktıkları zaman, depresyonları daha kötüye gider. Eğer kişi senelerdir duygularından kaçmak için alkol kullanıyorsa, alkolü bıraktığı ilk zamanlarda duygular yüz üstüne çıkabilir. Bu yüzden bağımlılık ve depresyon tedavisinin ayni anda paralel olarak alınması çok önemlidir. Eğer bağımlılığı besleyen sorun olan depresyon tedavi edilmezse, kişi eninde sonunda alkole veya uyuşturucuya geri döner. Bu yüzden bağımlılık tedavisinde terapinin önemi çok büyüktür çünkü terapi desteği sunulmayan tedavi planlarında, duygu yoğunluğu ile baş edemeyen bireyler tedaviyi yarım bırakabilirler.

Bağımlılık sorununuz var mı diye merak ediyorsanız kendinize su soruları sorabilirsiniz:

Planladığınızdan daha fazla miktarda mi uyuşturucu/alkol tüketiyorsunuz?

Kullandığınız miktarı azaltmaya çalışıp başarılı olamadınız mi?

Alkol veya uyuşturucu kullanmak, elde etmek, kullandıktan sonra iyileşmek çok mu vaktinizi alıyor? (örn: ertesi gün işe gidemeyecek kadar akşamdan kalma olmak)

Canınız sık sık alkol almak veya uyuşturucu kullanmak istiyor mu?

Alkol/madde kullanımınız ilişkilerinize, ailenize, isinize/okulunuza yansıyor mu?

İlişkilerinizde yaşadığınız sorunlara rağmen kullanmaya devam ediyor musunuz?

Fiziksel olarak sakıncalı zamanlarda kullanıyor musunuz? (örn: araba kullanmadan önce)

Ayni etkiyi yakalamak için kullandığınız miktarı zamanla arttırıyor musunuz?

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