Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerEditörün Seçtikleriİstediğiniz işi kapmak için iş görüşmelerinde yapmanız gereken 5 önemli adım
06.09.2019 - 16:57

İstediğiniz işi kapmak için iş görüşmelerinde yapmanız gereken 5 önemli adım

Yazar ve Eğitmen Ümit Ünker, görüşmelerinde öne çıkabileceğiniz en önemli 5 stratejik adımı paylaştı.

İstediğiniz işi kapmak için iş görüşmelerinde yapmanız gereken 5 önemli adım

Türkiye nüfusu son verilere göre 82 milyon’dan fazla kişi sayısına ulaştı. TÜİK’in Mayıs 2019 verilerine göre nüfusun çalışabilir kişi sayısına oranla işsizlik oranı %12,8 olarak gerçekleşti. İstihdam oranı ise %46,1 oranında oldu. İş gücüne katılma oranı ise %52,9 olarak gerçekleşti.Bu veriler bize gösteriyor ki, birçok iş arayan için istediği işi bulmak artık daha da zorlaştı. Ancak bunca iş arayan içinden farklılaşarak ayrışabilir ve istediğimiz işi alabilmek için şansımızı artırabiliriz. Yazar ve Eğitmen Ümit Ünker, iş görüşmelerinde öne çıkabileceğiniz en önemli 5 stratejik adımı paylaştı. 

İnsanlar her zaman beğendikleri kişiler ile çalışmak isterler ya da beğendikleri bir başka kişi ile bu nedenle Prof. Dr. Robert CIALDINI’nin ‘’Beğeni Prensibi’’ devreye giriyor.

-İnsanlar kendilerine benzer kişileri beğenirler

-İnsanlar aynı hedef doğrultusunda olan kişileri beğenirler

-İnsanlar kendilerine iltifat eden kişileri beğenirler

Beğeni prensibinin bu önemli etkisi, iş görüşmenizde size birçok artı sağlayacaktır. Mülakata gireceğiniz kişiyi kısa görüşme esnasında iyi gözlemleyin, mülakata girmeden önce şirketin misyon, vizyon ve değerlini okuyun sadece Hakkımızda kısmını okumanız size fayda sağlamaz. Eğer o şirketin gitmek istediği hedefini ve oraya nasıl gidileceğini açıkladığı vizyonunu iyi bilirseniz benzer hedeflere sahip olduğunuzu onlara gösterebilirsiniz ve ufak, tatlı bir tebessüm ile kısa ve can alıcı bir iltifat her insanın hoşuna gider. Unutmayın! İnsanlar beğendikleri kişiler ile görüşmeye devam etmek isterler.

Halo etkisi oldukça önemli

Birinci Dünya Savaşı sırasında, Amerikalı psikolog Edward Thorndike‘ın araştırmaları sonrasında ortaya koyduğu Halo etkisi; bir kişi veya objenin iyi bir özelliğine odaklanarak ona başka pozitif özellikler atfetme ön yargısıdır olarak açıklanabilir. Bu etkiyi dış görünüş ile yani kıyafetimiz, saçımız, sakalımız, kokumuz ve beden dili ile duruşumuz hatta ses tonumuz dahil olmak üzere birçok etkinin sihri olarak anlatabiliriz. Düzgün kıyafet giymek sanıldığı gibi sadece iş görüşmesinde size artı bir değer katmaz aynı zamanda psikolojik olarak insanlar, dış görünüşü düzgün olan insanlara pozitif özellikler yüklerler ve onları daha başarılı, daha zeki, daha çalışkan vb. olarak algılarlar. Bu nedenle siz siz olun şık giyinmeye ve beden diliniz ile sağlam bir duruş sergilemeye çaba gösterin.

 Diğerleri duyabilir siz ise dinleyin

Araştırmalara göre insanlar gün içinde on binlerce ses duyarlar ancak sadece dikkat kesildiklerini dinlerler. Dolayısı ile karşınızdaki kişiyi duymak yerine dinlemeniz, aynı şekilde karşınızdaki kişinin de sizi duyması yerine dinlemesini sağlamanız gerekir.

Dinlemenin 3 boyutu vardır;

 -Pasif Dinleme

-Aktif Dinleme

-Aktif Empatik Dinleme

İnsan beyni aynı anda 2 iş yapamaz ancak aynı anda 7 ile 9 arasında farklı şey düşünebilir. Bu nedenle size sadece bakan ve tepki vermeyen insanların büyük çoğunluğu sizi duyuyordur ama dinlemiyordur çünkü, dinlemenin gerçekleşmesi için aktif dinleme olması gerekir, burada da göz teması kurmak, karşı tarafı anladığımızı, ona katıldığımızı ya da katılmıyorsa bunu baş hareketlerimiz ile onaylamamız ve belli aralıklarla konuşmayı kesmemek adına kısa seslerle katılmak gerekir. ‘’Evet, doğru, haklısınız vb.’’ Aktif empatik dinleme ise, aynı aktif dinleme özelliklerini içinde barındırır diğerinden önemli farkı ise empati kurarak dinlemeyi daha da derinleştirmesi ve zenginleştirmesidir. Karşı taraf sizi Aktif Empatik dinlemiyor olsa bile siz mutlaka onu Aktif Empatik şekilde dinleyin. Pişman olmayacaksınız, bana güvenin.

İyi bir hikayeniz olsun ve iyi bir hikaye anlatıcı olun

Tarih boyunca insanlar birbirlerine hikaye anlattılar, hatırlayın çocukken anne ya da babanızın ya da abla veya abinizin size anlattığı hikayeleri. Bazı zamanlarda babaanenizin, anneanenizin ya da dedenizin o harika hikayelerini hatırlayın. Sizin de yüzünüzde tatlı bir gülümseme oluştu değil mi o günleri hatırladığınızda. Bunun nesi hoştu? Anlatan mı? Anlatılan mı? Aslında her ikisi de. Peki neyi güzel geliyordu bize? gerçek olmasa bile anlatılış şekli, olayların içinde yer alma duygusu ve kullandığı çok güçlü kelimeleri. İşte hikaye size bunu sağlar, insan beyni görsel hafızaya sahiptir ve sözcüklerinizi karşı tarafın zihninde görebileceği görsellere çevirebilirseniz, akılda kalıcı siz olursunuz ve bu sizi bir adım öne çıkartır. Kendinizi iyi tanıyın, güçlü yanlarınızı, geliştirilmesi gereken yanlarınızı, önünüzdeki fırsatları ve var olan ya da olabilecek tehditlerinizi bilin ve eylem planınızı hazırlayın. Her iş veren kendini iyi tanıyan ve gelişime açık, kendini doğru ifade edebilen, coşkusunu o işe olan ilgisini ve işi istekliliğini ortaya koyabilen insanlarla çalışmak ister. Bu nedenle mülakata girmeden hikayenizi çalışın ve bunu coşkuyla anlatın. 

Ne çok hızlı ne de çok yavaş konuşun

Konuşma hızınızın daha önce hiç insanların sizin hakkınızda karar vermesinde etkili olduğunu düşündünüz mü? Bunun etkili ve bir o kadar da önemli olduğunu söylesem. Karşı taraftaki profesyonel ile uyum ya da uyumsuz bir olabilirsiniz. Uyum halinde olduğunuz insanlarla anlaşır, uyumsuz olduğunuz insanlarla çatışırsınız. Çoğu aday kısa zaman için zaman baskısı ve işe kabul edilip, edilmeme gibi birçok psikolojik uyarandan dolayı strese kapılır ve konuşma hızına o an dikkat etmez ancak bu konudan anlayan profesyoneller sizin konuşma hızınızın hem kendilerinde hem de sizinle çalışırlarsa iç müşteri veya dış müşteriler üzerinde etkisini düşünürler. Ne çok hızlı konuşmalı ne de çok yavaş konuşmalısınız. Sırrı açıklıyorum: Karşı taraftaki kişinin konuşma ritmine göre kendi konuşma hızınızı ayarlayabilmelisiniz bunu yaparken de madde üç de size açıkladığım gibi duyan değil, dinleyen olmalısınız. Eğer dinlerseniz anlarsınız, anlarsanız hemen uyum haline geçersiniz. Merak etmeyin beyniniz bunu kendisi için zaten yapacaktır.

Bu etkili ve önemli 5 maddeyi önemser ve uygulamak için adım atarsanız, birçok insandan farklılaşarak rakiplerinizi geride bırakır ve istediğiniz işi kaparsınız. Ülkeler bazı dönemlerde birçok açıdan zorlu zamanlar geçirebilirler, bu zorlu zamanlarda iş bulmak, işsizliğin artması, istidamın yeterli seviyede olmaması gibi birçok belirleyici faktör olabilir ancak her durumda da çalışmak, üretmek ve kazanmak zorundaysak, iş aramaya devam ediyorsak bunu elimizden gelen en iyi şekilde yapmaya gayret etmeliyiz siz de elinize bir fırsat geçtiyse bunu asla kaybetmek istemezsiniz değil mi?

O zaman şimdi harekete geçmenin tam zamanı.

İstediğiniz işi kapmak için iş görüşmelerinde yapmanız gereken 5 önemli adım

Ümit ÜNKER

Yazar & Eğitmen

umitunker@tediegitim.com

 

 

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Günün Kombini

Pembenin Gücü Adına

Pembenin Gücü Adına
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
KOVA
BALIK
Bugün

Hareketli bir gün sizi bekliyor. Özgürlük duygusu içinde yeni ufuklara açılmak isteyebilirsiniz. Akademik konulara yöneleceğiniz zamanlar olabilir. Düşüncelerinizi paylaşmak için arkadaşlarınızla buluşmak size iyi gelecektir. Yabancılarla ilişkiler gündeminizi etkileyebilir. Gençlerle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Duygusal yönden bağlayıcı konularla ilgilenmek durumunda kalacağınız zamanlar olabilir. Endişe duyduğunuz konulara yüzleşebilirsiniz. Ortaklı para konuları gündeme gelebilir. Finansal olarak yenilenmeye gidebilirsiniz. Akşam saatlerinde sohbet edeceğiniz ortamlarda bulunmaktan hoşlanabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki gençlerle ilgilenmeniz gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Karşınızdaki kişilerle uyum içinde olmak isteyeceğiniz zamanlar var. Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sizi uğraştıran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Yeniliklere açık bir gündesiniz. Akşam saatlerinde dostlarınızla planlar yapabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek için eğitsel konulara ilgi duyabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İş düzeninizle ilgili yeni fikirler ortaya atabilirsiniz.  Gün içinde çalışma arkadaşlarınızla birlikte keyif alacağınız programlar yapmak isteyebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konuları göz ardı etmeyin. Akşam saatlerinde hareketli zamanlar geçirebilirsiniz. Arkadaşlarınızı programınıza dahil edebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendinizi ifade etmek istediğiniz konulara yönlenebilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanmak isteyeceğiniz hareketli bir gündesiniz. Güzel olan şeyler için harcama yapmak isteyebilirsiniz. Çocuklarla vakit geçirmek size iyi gelebilir. Akşam saatlerinde keyif aldığınız insanlarla programlar yapabilirsiniz. Gençlerle ilgili konular gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailenizle birlikte keyif aldığınız şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Babanıza ait konular gündeme gelebilir. Geçmişe yönelik konularla ilgili yeni fikirler ortaya koyabilirsiniz. Eğitimle ilgili yeni gelişmeleri takip edeceğiniz zamanlar olacaktır. Akşam saatlerinde ailenizle birlikte zaman geçirebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gün içinde etkili olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hareketli zamanlar geçireceğiniz bir gündesiniz. Konuşma ve yazışmaların yoğunluğu içinde kendinize zaman ayırmayı unutmamalısınız. Yakın çevrenizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Özgürlük hissi içinde yeni fikirlerin peşinden gitmeniz çok daha kolay olacaktır. Akşam saatlerinde keyif aldığınız kişilerle zaman geçirebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Yeni baştan bütçe yapmak isteyebilirsiniz. İş yerinizde başkalarından alacağınız desteklerle kendinizi gösterme fırsatı bulabilirsiniz. Eğitim konularına para harcama isteyebilirsiniz. Akşam hareketli zamanlar geçirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla buluşmak iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak için heves içinde olacağınız zamanlar var. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenebilirsiniz. Özgürce kendi hayatınıza bakacağınız bir gündesiniz. Keyif aldığınız kişilerle görüşüp, kendinize zaman ayıracaksınız. Yeniliklere açıksınız. İmaj değişikliğinde kararlarınızı dikkatli almanızda fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hayatınızda bilemediğiniz konularla ilgili öngörülerde bulunabilirsiniz. Gizli kalmış olaylarla ilgili kontrol kaybı yaşayacağınız zamanlar olabilir. Özgürlük hissiyatı içinde farkında olmadan yapacağınız konuşmalara dikkat etmekte fayda var. Akşam saatlerinde koşulların değişmesiyle biraz daha rahatlayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentilerinize yeni fikirler katabilirsiniz. Sosyal konularda hareketli zamanlar geçirebilirsiniz. Yeniliklere daha açık olduğunuz zamanlar olacak. Arkadaşlarınızla plan yapmaktan hoşlanabilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Akşam saatlerinde gençlerle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızda hareketli bir gündeminiz olabilir. Hedeflerinize ulaşmak için yeni fikirler ortaya koyabilirsiniz. Bürokrasiyle ilgili konularla uğraşabilirsiniz. Annenizle ilgili konuları göz ardı etmemenizde fayda var. Keyif aldığınız konulara zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle program yapmak iyi olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Op. Dr. Seval Taşdemir
Op. Dr. Seval TaşdemirHamilelik Döneminde Tüylenme
Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan
Doç. Dr. Ahmet YıldızhanKendiliğinden Geçer mi?
Emre Kara
Emre KaraProtokolde Yıldızlar Geçidi
Avukat Yaşar Öksüz
Avukat Yaşar ÖksüzBoşanmada Ses ve Video Kaydı
Diş Hekimi Neriman Karakaş
Diş Hekimi Neriman KarakaşDişlerimde Boşluklar Var
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin Keskin
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin KeskinSeksüel Performans Anksiyetesi
Sevda Sarıkaya
Sevda SarıkayaGenç Yetenek Tarık Kaan Alkan
Op. Dr. Tamer Gültekin
Op. Dr. Tamer GültekinVajinismus Hastası Neler Yaşar?
Op.Dr. Tufan Evciman
Op.Dr. Tufan EvcimanÜveit Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?
Betül Yergök
Betül YergökOrtak Neden: Bağımlılık
En Çok İzlenen Videolar
Peri Tozu - Hydrafacial uygulamasıPeri Tozu - Hydrafacial uygulaması
Kifoz (Kamburluk) tedavisi nasıl yapılır?Kifoz (Kamburluk) tedavisi nasıl yapılır?
Kifoz (Kamburluk) nedir?Kifoz (Kamburluk) nedir?
Bilinçli farkındalıkla kişi hayatında neleri iyileştirebilir?Bilinçli farkındalıkla kişi hayatında neleri iyileştirebilir?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstediğiniz işi kapmak için iş görüşmelerinde yapmanız gereken 5 önemli adım

İstediğiniz işi kapmak için iş görüşmelerinde yapmanız gereken 5 önemli adım

"Sonbahar Tarifesi" 16 Eylül’de başlıyor

"Sonbahar Tarifesi" 16 Eylül’de başlıyor

Petival 20-21-22 Eylül'de Bebek Parkı'nda

Petival 20-21-22 Eylül'de Bebek Parkı'nda

Hamilelikte yaşanan stres çocuğun kişiliğini bozuyor

Hamilelikte yaşanan stres çocuğun kişiliğini bozuyor

Sıradaki Haber