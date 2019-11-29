Jennifer Lopez Coach'un yeni yüzü oldu

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, moda evi Coach’un yeni yüzü oldu. Önceki yıllarda Selena Gomez ve Chloe Moretz gibi genç ve yeni isimler ile çalışmayı tercih eden Coach, bu sene reklam yüzü olarak yıllardır popülerliği giderek artan Jennifer Lopez ile anlaştı.

Yılın moda ikonu olarak seçilen Jennifer Lopez'in 50 yaşında böyle bir anlaşmaya imza atması moda ve bakım dünyasında ezberleri bozdu. Aslında markanın tercihini Jennifer Lopez tarafından kullanmasının nedeni spor, estetik, özel bakım gibi takviyelerle yıllara meydan okuyan orta yaşlı kadınların modadaki rolünün artması.

Jennifer Lopez daha önce birçok marka ile çalışmış ve markaların satışlarını büyük oranda arttıran bir güç olmuştu.