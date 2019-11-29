Kim Kardashian tüm gece ağlamış!

Eda Özdemir - PembeNar Özel

Kim Kardashian geçtiğimiz gün verdiği röportajda 2013'te ilk kez katıldığı Met Gala sonrası eve ağlayarak döndüğünü itiraf etti.

2013'te ilk çocuğu North'a hamile olduğu sırada ilk defa katıldığı Met Gala sonrası görüntüsüne gelen eleştiriler yüzünden kendini çok kötü hissettiğini ve tüm gece ağladığını söyledi.

''Hamileliğimin son dönemlerindeydim ve oldukça kilo almıştım. Aslında Met Gala'ya davetli bile değildim. Geceye Kanye'nin yanında artı bir yazılan misafiri olarak katıldım. Büyük ihtimalle o dönemler kimse beni o galada görmek istemiyordu bile. Kanye ve Riccardo Tisci (tasarımcı) elbisemi çok beğendiklerini söyledi. Ben de çok mutlu olmuştum. Ancak daha sonra gelen yorumlar yüzünden tüm gece ağladım. Ashley-Mary Kate Olsen ikizleri elbisemi çok beğendiklerini söylediğinde başka hiçbir şey umrumda olmadı.'' diye konuştu.