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12.11.2019 - 11:33 |

Kış sezonuna renk kat!

Kış aylarının sıradan renklerinden sıkılmış olabilirsin. Kombinlerini renklendirmek ise senin elinde! İşte canlı renkler ile kış aylarını renklendirmenin yolları...

Kış sezonuna renk kat!

Eda Özdemir - PembeNar Özel

Kış sezonunun klasikleşen renkleri, Sonbahar/Kış sezonunda tanıtılan koleksiyonlara yön vermeye devam ediyor. Siyah, lacivert, bordo ve kahverengi tonları kış aylarının vazgeçilmez renkleri. Ancak bu yıl markaların kış sezonunu biraz daha renklendirmeye çalıştığını görüyoruz.

Her yıl Sonbahar/Kış sezonuna yön veren koyu renkler artık klasikleşen kurallar arasında. Ancak kombinlerinize renk katarak onu daha eğlenceli hale getirebilirsiniz. Sarı, yeşil, kırmızı ya da mor tonları bu kış sezonunda oldukça trend renkler arasında.

Renkli parçalarınızın ortaya çıkması adına daha sade parçalar ile kombinlemek karmaşık bir görüntü yakalamanızı engelleyecek. Siyah beyaz kombinlerinizi renklendirmek her zaman daha kolay. Neredeyse her renk ile uyuşan bu kombininizi kırmızı, sarı, yeşil gibi canlı renkler ile kombinleyebilirsiniz. Oversize paltolar, renkli çizmeler ya da dikkat çekici aksesuarlar kombininizi tamamlamanıza yardımcı olacak.

 

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