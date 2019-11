Kış tatilinde %30'a varan indirimler

İndirimler sayesinde hem dingin ve lüks tatil seven hem de uygun fiyatlarla kent otellerinde kalmak isteyen ya da kış güneşinin tadını çıkarmak isteyen herkes Hilton.com adresine girerek oldukça etkileyici kampanyalar keşfedebiliyor.

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’da bulunan 450’yi aşkın otel için geçerli olan ve yüzde 30’u bulan indirimler, gezi tutkunlarının yeni yerler keşfederken ve ömür boyu unutulmayacak anılar kazanırken tatil bütçesinde üçte bir oranında tasarruf etmelerini de sağlıyor.

Waldorf Astoria Hotels & Resorts, LXR otelleri, Conrad otelleri, Canopy by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, DoubleTree by Hilton, Curio Collection by Hilton, Hampton by Hilton ve Hilton Garden Inn otellerini içeren Hilton portföyü için düzenlenen Hilton Kış İndirimi 28 Ocak 2020 tarihine kadar geçerli olacak.