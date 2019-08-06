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06.08.2019 - 17:42

Konfor ve ipeksi pürüzsüzlük bir arada!

Gillette Venus, Amerika’nın önde gelen cilt bakım markası Olay ile güçlerini birleştirerek yepyeni bir ürün geliştirdi. Olay içerikli jel barlara sahip Yeni Gillette Venus Comfortglide Olay, kadınlara ipeksi pürüzsüzlük ve konforu bir arada sunuyor.

Konfor ve ipeksi pürüzsüzlük bir arada!

Gillette Venus ailesinin en yeni ürünü Gillette Venus Comfortglide Olay #KonforluPürüzsüzlük temasıyla 1 Ağustos Perşembe günü, Denebunu Secret Garden’da tanıtıldı. Acılı ve zahmetli yöntemleri rafa kaldıran Gillette Venus yepyeni ürününü tüketicilerine sundu. Kadınları hayallerindeki pürüzsüz cilde, konforla ulaştırmayı hedefleyen Gillette Venus Comfortglide Olay’in tanıtımına basın camiasından birçok isim katıldı.

Çoğu kadın konforlu bir tıraş ve kendilerini rahat hissettikleri pürüzsüz bir cilt arasında seçim yapmak zorunda hissediyor. Gillette Venus yepyeni ürünü ile bu seçimi ortadan kaldırıyor.Yeni Gillette Venus Comfortglide Olay, 5 bıçağı ve Olay içerikli jel barlarıyla hem konforu hem de ipeksi pürüzsüzlüğü bir arada sunuyor. Olay jel barlar suyla aktifleşerek tıraş bıçağının ciltte rahatça kaymasını sağlarken, aynı zamanda cildin etrafını sararak nem kaybını da önlüyor. Başlıkta yer alan 5 bıçak da daha yakın bir tıraş sağlayarak ekstra pürüzsüzlük vadediyor.

Etkinlikte konuşan P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Pazarlama Direktörü İpek Ersavaş: “Gillette Venus markamız bugün Türkiye’de 1 Milyonun üzerinde kadının tercihi ve bu sayı her geçen gün daha da artıyor. Özellikle Batı ülkelerinde konforlu uygulama sebebiyle tercih edilen bu modern tüy alma yöntemini Türk kadınları ve gençleri ile buluşturmaktan ve her geçen gün geliştirmekten mutluluk duyuyoruz. Her an en güzel ve en iyi halinde hissetmek isteyen kadınları düşünerek ürünlerini geliştiren Gillette Venus, şimdi Amerika’nın önde gelen cilt bakım markası Olay ile güçlerini birleştirdi.‘’Konforlu Pürüzsüzlük’’ mottomuz ile tüketicilere sunduğumuz yeni Gillette Venus Comfortglide Olay ile kadınlar konfor ve ipeksi pürüzsüzlük arasında seçim yapmaktan kurtuluyor. Gillette Venus Comfortglide Olay ile kadınları hayalindeki ekstra pürüzsüzlüğe konforla kavuşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

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