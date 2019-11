Köpük skleroterapi nedir?

Köpük tedavisi aslında skleroterapi ile varis tedavisinin bir çeşididir. Köpük tedavisi varis tedavisinde en sık uygulanan ameliyatsız tedavi yöntemlerinden birisidir.

Köpükle varis tedavisi; hastaya en yüksek konforu sunan tedavi yöntemidir. Özellikle tedavinin çok hızlı sonuç vermesi, daha yapılırken tedavinin sonuçlarının an be an görülmesi, hasta açısından büyük bir avantaj sağlar.

Köpük tedavisi nasıl uygulanır?

Köpükle varis tedavisi, diğer ameliyatsız varis tedavisi yöntemlerinde olduğu gibi hastane ortamına ihtiyaç duymaz. Bu tedavinin yapılması için önceden bir hazırlık yapılması gerekmediği gibi tedavi sırasında da anestezi gerekmez.

Tedavi olmak isteyen kişi günlük yaşamının içinde herhangi bir zamanda varis tedavisine yürüyerek gelip aynı gün evine yürüyerek gidebilir. Günlük yaşam aktivitelerine kaldığı yerden devam edebilir.

Köpük tedavisi için yaklaşık olarak 45 dakikalık bir süreye ihtiyaç duyulur. Bu süre içinde hasta yapılan işlemi izleyerek tedavinin sonuçlarını çok hızlı bir şekilde görebilir.

Köpük tedavinin yapılmasında ne kullanılır?

Köpük tedavisi ve skleroterapi yapılması esnasında kullanılan ilaç aynıdır. Sadece köpük tedavisinde ilaç özel bir alet yardımı ile hava ile karıştırılarak köpük hale getirilerek damarların içine verilir.

Köpük tedavisi hangi durumlarda uygulanır?

Varis hastalığının belirli seviyeye ulaşması durumunda köpükle varis tedavisi yöntemi uygulanır. Köpük tedavisi ile varis hastalığının sonlandırılmasına ilişkin tedavi kararını varis muayenesini yapan girişimsel radyoloji uzmanı verir. Genellikle lazerle varis tedavisi uygulanabilecek kadar geniş olmayan büküntülü varislere ve kılcal varislere köpük tedavisi uygulanır. Varis tedavisinin hangi halde yapılacağına pek çok etken belirleyici olur. Köpüklü varis tedavisi konfor arayan kişilerin en çok tercih ettiği bir yöntemdir.

Köpük tedavisi ne zaman yapılmalıdır?

Köpük tedavisi genel olarak cilt yüzeyinden görülen damarlara uygulanır. Bu nedenle bu damarlara yapılan işlem sonrasında damarların çevresinde renk değişimine neden olabilir. Ardından en çok 1 hafta varis çorabı giyilmesi gerekebilir. Köpükle varis tedavisinde damarların iç yüzeyi kimyasal olarak yanmaktadır. Varis ameliyatından farklı olarak her mevsim yapılabilir. Sadece yazın işlemden sonra bir süre güneşe çıkmamak gerekmektedir.

Köpükle varis tedavisinden önce ne yapılmalıdır?

Tüm varis tedavisi kararlarından önce renkli doppler ultrason eşliğinde varis muayenesi yapılmalıdır. Bu muayene sırasında renkli doppler ultrason sayesinde bacak toplardamarlarındaki hastalıklı bölümlerin tespit edilmesi ve venöz haritalamanın hazırlanması gerekir. Böylece varisli damarların yeri belirlenmiş olur ve tedavi sırasında sağlıklı bölümlerin kapatılmaması sağlanır.

Köpükle varis tedavisinden sonra varis tekrarlar mı?

Varis bacak toplardamarlarında oluşan bir sağlık sorunudur. Köpükle varis tedavisi varis dolayısıyla bozulan damarlara uygulanan bir tedavi yöntemi olup bu yöntem ile varisli damarlar köpük yardımı ile kalıcı olarak kapatılır.

Kapatılan damarların bir daha açılması mümkün değildir. Ancak tedavinin yapıldığı sırada henüz varisleşmemiş olan damarların daha sonradan varisleşmesi mümkün olduğundan hastaların bazıları varislerinin tekrarladığını düşünebilirler. Ancak dikkatlice bakıldığında görülecektir ki kapatılmış olan hiçbir varisli damar yeniden açılamaz.

Köpük tedavisi varis tedavisinde en sık kullanılan tedavi yöntemi olup bu yöntemin en etkin tarafı varisli damarlar üzerindeki kalıcı etkisidir.