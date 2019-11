Kraliçe de kürkten vazgeçti!

Eda Özdemir - PembeNar Özel

Kraliçe Elizabeth, gardırobunda büyük bir değişikliğe giderek gerçek kürkten yapılan kıyafetlerine 'Elveda' dedi. Kraliçenin senelerdir çalıştığı stil danışmanı Angela Kelly 'The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe' adında bir kitap yazdı. Kitapta kraliçenin artık kürk parçaları kullanmayacağını açıkladı. Gerçek kürk yerine bundan sonra göreceğimiz her kıyafetinde kullanılan kürklerin sahte olacağı haberi, Buckingham Sarayı tarafınca da onaylandı.

Angela Kelly'nin kitabındaki o bölümde, kraliçenin kürk kullanımı hakkında bunları söylüyor: ''Majesteleri, 2019 yılından itibaren soğuk havalarda bir görüşmeye katılacaksa kıyafetlerinde onun sıcak kalmasını sağlamak için sahte kürk kullanacaktır. Kraliçe en sevdiği kıyafetlerinden biri olan vizon kürkünü de gardırobundan çıkardı.''

Dünyaca ünlü birçok moda evi de geçtiğimiz yıllarda gerçek kürk kullanmayacaklarını açıklamıştı. Amerika'nın Los Angeles şehrinde ise kürk üretimi ve satışı tamamen yasak.