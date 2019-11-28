Kış sezonunun vazgeçilmezi 'Layering' trendi hakkında bilmeniz gereken her şey

Eda Özdemir - PembeNar Özel

Kış sezonu gereği havalar soğudukça ince elbise ve tişörtlerin yerini yumuşak kazaklar ve kalın ceketler alıyor. Düşen dereceler ile beraber şık görünmek zor gibi gözükse de aslında oldukça kolay!

Layering trendi kış modasının 101 kodlu dersi gibi! Layering basitçe kat kat giydiğiniz kıyafetleri şık bir şekilde kombinlemek anlamına geliyor. Bu trendin avantajı, gün içindeki sıcaklık değişimlerine uyum sağlamak için ihtiyaç duyduğunuz kadar katman çıkarabilmeniz.

İşte layering trendini yakalayabileceğiniz parçalar...

1. Hırkalar

Hırkalar layering trendini en kolay yakalayabileceğiniz parçalar arasında yer alıyor. Elbise ya da bluzlarınızın üzerine giyerek kolayca kullanabileceğiniz hırkalar ile İlkbahar/Yaz sezonundaki favori parçalarınızı birleştirerek kullanabilirsiniz. Gucci ve Elie Saab gibi büyük moda evleri defilelerinde bunu bolca görüyoruz.

2. Elbiseler

Askılı ya da kısa kollu elbiseler kış sezonunda kullanmak için ideal parçalar olmayabilir. Ancak askılı elbiselerinizi, kazaklarınızın içine giyerek ya da bir hırka yardımı ile kullanarak kombinleyebilirsiniz.

3. Uyumlu katlar

Belki de hem en kolay hem de en zor layering kategorisi uyumlu katları kombinlemek! Aynı desen ya da renkteki elbiseleriniz, kazaklarınız ya da trikolarınızı yine aynı renk ve desendeki ceket ya da aksesuarla doğru birleştirmek sizi oldukça trend bir görünüme kavuşturacak.