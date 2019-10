"Cool ve seksi bulunmak gibi bir takıntım yok benim kulvarım farklı"

Türkiye’nin jön denince akla gelen ilk isimlerinden biri Serhat Teoman. Şimdilerde Çocuk dizisinde Ali Kemal karakteriyle izlediğimiz oyuncu karşımıza bu kez de ayakları yere sağlam basan şefkatli, sevgi dolu bir baba ve güçlü bir adam olarak çıkıyor. Kariyerindeki başarıyı adım adım ilerleyerek elde eden ve “Hocalarım tarafından aktör olarak yetiştirildim” diyen Teoman oyunculukta kalıcı olduğunun altını çiziyor. Zirvede olsa da daha çok gelmek istediği nokta olduğundan bahseden başarılı oyuncu sözlerine şöyle devam ediyor; “Yeteneğim, şansım, fiziğim ve birikimim dahilinde bir noktaya geldim. Ama daha da gelmek istediğim çok fazla üst nokta var. Kalıcıyım. Genç oynadım, kardeş oynadım, jön diye tabir ettiğimiz rolleri oynadım. Şimdi iki çocuk babası bir adamı oynuyorum. Umarım bundan yıllar sonra da torunları olan bir adamı oynarım. Bir oyuncu her zaman, her yaşta bu mesleği yapabilir.”

Serhat Teoman, her zaman her konuda netliğini koruyan ve bunu her şartta ve her ortamda sağlamayı başaran bir isim. Net biri olduğunu, “Kendimi gizlemeye de hiç gerek duymadım. Duysaydım derdimi ve kendimi anlatmak için filmle, tiyatroyla anlatma yoluna da gitmezdim” sözleriyle anlatan Teoman, “Şeffaf bir insanım ve böyle olmasını seviyorum” diyor. Oyunculukta kulvarının farklı olduğunu anlatan başarılı oyuncu canlandırdığı her rolde cool ve seksi bulunduğu yönündeki yorumlara ise şu şekilde cevap veriyor; "İnsanlar oynadığım role inansın bana yeter. Bunun ötesinde ben her rolü oynadığımda insanlar beni hep cool, seksi ya da çekici bulacak gibi bir takıntım asla yok."

Çocuk dizisinde seni yine güçlü ayakları yere sağlam basan iyi bir adam rolüyle izliyoruz. Nasıl bir deneyim oluyor senin için?

Çocuk dizisine ilk teklif geldiği zaman elimizde üç bölüm senaryomuz ve hikayemiz vardı. Senaryoyu ve hikayeyi okudum ve İrfan Bey’le görüşmeye gittim. Hikayeyi ve kurulacak dünyayı bana çok güzel anlattılar, çok etkilendim. Ali Kemal oynamak istediğim bir karakterdi. Çünkü saf kahraman, sadece iyi, sadece her şeyi doğru yapan bir karakter değil. Beyazı olduğu kadar siyahı da olan biri. Bence gri bir karakter. Ama Çocuk dizisinin en masumlarından. Çünkü kendisinden saklanan çok büyük bir sır var ve büyük bir yalanın içinde yaşıyor. Onun bu çetrefilli hayatı açıkçası beni cezp etti ve Ali Kemal’i oynamak için bu projeye evet dedim. Güzel bir deneyim de oluyor. Ayakları yere sağlam basan, gösterdiği tavrın arkasında sağlam duran karakterleri seviyorum.

Dizide sevgi dolu bir babayı oynuyorsun ve babalığın sana çok yakıştığı şeklinde yorumlar var. Gerçek hayatta babalığa ne kadar yakınsın?

Ali Kemal evet iyi bir baba, iyi bir abi ve iyi bir eş. Çok şefkatli ve sevgi dolu bir baba. Baba olmadığım için bilmiyorum ama babalık eminim çok güzel bir duygudur. Çok çok iyi bir babam var ve babalığın nasıl yapılacağını ondan çok iyi öğrendiğimi düşünüyorum. Çünkü gerçekten A’dan Z’ye babalık kelimesinin karşılığı olan bir adam benim babam. Bu yüzden umarım bende bir gün baba olurum ve hayatta babamdan en iyi öğrendiğim şeylerden bir tanesi olan babalığı oğluma veya kızıma yapabilirim.

Buğra Gülsoy ve Emre Erkan ile Mahalle filmine senarist, yapımcı, yönetmen ve oyuncu olarak imzanızı attınız. Filmin geri dönüşlerinden tatmin oldunuz mu, devamı gelecek mi?

Kafamızda hikayeyi ilk olarak tiyatro projesi olarak yapmak vardı ama daha sonra bu fikrin film olması gerektiğini düşünduk. geri dönüşleri de güzel oldu. Tabii bunlar çok uzun zaman içinde gelişen şeyler oldu… Film yapmaya karar verdikten sonra yapımcılığını da kendimiz yapmaya karar verdik çünkü zaten senaryo bizimdi. Buğra’yla (Gülsoy) beraber yönetmenliğini de yapmak istedik ve filmi ikimiz çektik. Güzel geri dönüşler aldık. Derdimizi anlatabildiğimizi düşünüyorum. Devamı gelecek mi dersek bence gelecek… Çünkü anlatmak istediğimiz dertlerimiz var ve bunu yapabildiğimiz yerler tiyatro ve sinema.

“Hikayesini sevdiğim ve bütününü gördüğüm bir dizide yönetmen koltuğuna oturmaktan kaçınmam”

Televizyona, sinemaya ve tiyatroya dair üretimlerin her zaman devam ediyor. Farklı sunmak istediğin, göstermek istediğin neler var?

Televizyona devam edeceğim, onun yanında da sinema ve tiyatroda üretimlerim durmayacak, Çünkü bu üretimin içinde olmayı ve aklımdakini düşündüklerimi derdimi ve hikayelerimi bu şekilde anlatmayı seviyorum ve bundan besleniyorum. Önümüzdeki dönemlerde sahnelemek istediğim oyunlar var. Şuan senaryo aşamasında olduğum bir de film senaryom var. Onu da belki ileride paylaşırım çünkü şuan anlatmak çok doğru olmaz. Sadece isminin Tamirhane olduğunu söyleyebilirim..

Kariyerine belli bir zaman sonra sadece senarist ve yönetmen olarak devam etme fikrine sıcak bakıyor musun?

Kesinlikle hayır, kariyerime belli bir zaman sonra sadece senarist ve yönetmen olarak devam etmeyi düşünmüyorum. Eğitimini aldığım işi mesleğimi yani oyunculuğu bırakmak gibi düşüncem asla yok. Ama mutlaka kariyerimde senaristlik ve yönetmenlik olacaktır. Bir film çektim bundan sonra da devamının geleceğini düşünüyorum. Dizi yönetmenliği olarak da şöyle söyleyebilirim; çok sevdiğim ve baştan sona bütününü gördüğüm bir hikayede koltuğa oturmaktan kaçınmam.

Hayata karşı her zaman açık ve net biri olduğunu söyleyebilir miyiz? Hiç kendini ve fikirlerini gizleme ihtiyacı duydun mu?

Her zaman için net bir insan oldum. Kendimi gizlemeye de hiç gerek duymadım. Duysaydım derdimi ve kendimi anlatmak için filmle, tiyatroyla anlatma yoluna da gitmezdim. Şeffaf bir insanım ve böyle olmasını seviyorum.

“Bir oyuncu her yaşta, her zaman bu mesleği yapabilir”

Hangi konuda ya da nasıl bir olay karşısında duygularını ve tavrını kontrol etmekte zorlanırsın? Hiç böyle bir şey yaşadın mı?

Tavrımı ve duygularımı kontrolünü sağlamakta zorlandığım anlar mutlaka yaşamışımdır. Ancak bunları açıklamak her zaman kolay olmuyor .

Oyunculuktaki kulvarının farklı olduğunu söylüyorsun. Bunu biraz açabilir misin? Senin kulvarın ne?

Yıllarca bu işin eğitimini aldım ve hocalarım tarafından bir aktör olarak yetiştirildim. Yeteneğim, şansım, fiziğim ve birikimim dahilinde bir noktaya geldim. Ama daha da gelmek istediğim çok fazla üst nokta var. Kalıcıyım. Genç oynadım, kardeş oynadım, jön diye tabir ettiğimiz rolleri oynadım. Şimdi iki çocuk babası bir adamı oynuyorum. Umarım bundan yıllar sonra da torunları olan bir adamı oynarım. Ben bir oyuncuyum benim için önemli olan projeye inanmam, rolümü sevmem ve heyecan duymam . Yani kulvarım farklı derken söylemek istediğim şey bir oyuncu her zaman, her yaşta bu mesleği yapabiliri anlatmaktı. Bunu söylerken derdim buydu.

Bugüne kadar seni izlediğim her rolünde ortak tek bir şey vardı. Her birinde her zaman cool, çekici ve hep çok seksisin bunun farkında mısın? Ya da sen bunun aksine insanlar tarafından nasıl görülmek istersin?

Geçen sezon Kızım dizisinde bambaşka bir karakter oynadım oradaki Cemal karakterinde farklı bir Serhat vardı. Bu dizide ise oynadığım Ali Kemal onun tam tersi. Biri salon bey efendisi diğeri hapishaneden çıkmış çok sert bir adam. Ama bunların her birini oynarken coolum, çekiciyim ya da seksiyim diye nitelendirmek çok doğru olmaz diye düşünüyorum. İnsanlar tarafından nasıl görülmek istediğime gelince de, insanlar oynadığım role inansın bana yeter. Rolü okuduktan sonra tüm çalışmalarımızın amacı bu. İnandırıcı olabilmek... Onun ötesinde ben her rolü oynadığımda insanlar beni hep cool, seksi ya da çekici bulacak gibi bir takıntım asla yok. Az öncede söylediğim gibi benim kulvarım farklı.