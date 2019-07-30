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30.07.2019 - 16:00

Menide meydana gelen renk değişikliği

Genel olarak meni beyazımsı gri bir renge sahip olsa da bazı durumlarda sarı renkte de görülebilir. Açık sarı olan meni genellikle endişe kaynağı olmamakla birlikte, menideki renk koyu sarı olduğunda doktora görünmek gerekir.

Menide meydana gelen renk değişikliği

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, meninin sarı renkte olmasının nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında şu bilgileri verdi:

Sarı renkli meni, mutlaka endişe kaynağı olduğu anlamına gelmez. Ancak, kötü kokan, diğer enfeksiyon belirtileri veya tıbbi sorunların eşlik ettiği koyu sarı renkteki meni kesinlikle göz ardı edilmemelidir.

Menide idrar: Meni, idrarın da geçtiği aynı tüp olan idrar yolunda ilerler. Bazen sarı renkli idrarın meniyle karışması mümkündür, bu da meniye sarı bir renk tonu ya da kıvamı verir.

Sarılık: Sarılık; karaciğerin kırmızı kan hücresi yıkımının bir yan ürünü olan bilirubini parçalamakta zorlanmasıyla ortaya çıkar. Sarılık en sık gözlerin sararmasına neden olur, ancak bunun yanında cildin ve meninin de sarı görünmesine neden olabilir.

Anormal derecede yüksek beyaz kan hücreleri: İltihaplanma aşırı beyaz kan hücrelerine neden olabilir. Kan hücreleri ise meni yoluyla salınabilir ve piyospermi veya lökositospermi olarak da bilinen durumlara neden olabilir. Fazladan beyaz kan hücreleri meninin sarı görünmesine neden olabilir ya da bir enfeksiyonun sonucu olabilir.

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar: Klamidya, herpes veya bel soğukluğu gibi cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon sarı meniye neden olabilir. Bu durumda, bir erkek menisinde hoş olmayan bir koku da duyabilir.

Yemek programında yapılan değişiklikler: Gıda boyası içeren yiyecekleri yemek menide sarı renge neden olabilir. Ayrıca eğer bir erkek sarımsak, soğan, kuşkonmaz veya brokoli gibi güçlü kokuya sahip yiyecekler yerse boşalma sırasında farklı kokular ortaya çıkabilir.

Seyrek boşalma: Bir erkek uzun bir süre boşalmamışsa; menisinin idrarla karışması muhtemeldir.

Bir doktora görünmeli miyim?

Açık sarı olan meni genellikle endişe kaynağı olmamakla birlikte, menideki renk koyu sarı olduğunda, kişinin bunun için bir doktora görünmesi gereken durumlar vardır.

Bir erkeğin cildinde sararma meydana geliyorsa, ateş ve menide farklı bir koku varsa veya boşalma sırasında ağrı hissediyorsa mutlaka bir doktora görünmesi gerekir.

Menideki sarı renk için tedaviler

Tedavi, sorunun altında yatan nedene bağlıdır. Bir enfeksiyon sarı meniye neden olmuşsa, bir doktor antibiyotik veya anti-viral ilaçlar verebilir.

Bir erkekte olası bir enfeksiyonla tutarlı sarı renkli meni varsa, doktor onu enfeskiyonla ilgili olarak muayene edinceye kadar cinsel temastan kaçınmalıdır. Aksi takdirde, potansiyel olarak partnerine bir enfeksiyon bulaştırabilir.

Bir erkek de diyetindeki yapay gıda boyası miktarını azaltmaya çalışabilir. Ayrıca daha fazla su içmek de kişiye yardımcı olabilir.

Menide başka renklerde oluşabilir. Bir erkeğin fark edebileceği diğer bazı potansiyel renk değişiklikleri şunlardır:

Kahverengi veya kırmızı renkte:Bazen kişi sızıntı yaşayabilir veya meni kesesi (seminal veziküller) etrafında bir kan damarı patlayabilir. Kanın serbest kalması, meninin kahverengi veya kırmızı bir görünüm almasına neden olabilir. Eğer meni 1-2 gün sonrasında hala kırmızı olmaya devam ederse tedavi olmak gerekir.

Yeşilimsi renkte:Yeşil renkli meni, prostat veya çevresindeki dokuların olası potansiyel enfeksiyonunu gösterebilir. Yeşil meni olan bir erkeğin mutlaka doktora görünmesi gerekir.

 

 

 

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