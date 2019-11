Hayatı Güzelleştirmenin Yolu!

Zihin, sevebilmek için kendisine faydalı olması şartını arar. Bu mekanizma, dünyanın neresinde olursa olsun, her insan için aynıdır. Bu yüzden de çocukluğumuzda ihtiyaçlarımızı karşılayan anne ve babamıza sıkı sıkıya bağlanırız. Büyüdüğümüzde ihtiyaçlar çeşitlendiğinden bağlandığımız kaynaklar da çeşitlenir, bağlandığımız nesne ve insanların sayısı daha da artar. Zihnin, bu özelliğini hayatımızı daha da güzelleştirmek için kullanabiliriz.

Hayatımız en çok ne zaman güzelleşir?

Etrafımızda sevdiklerimiz olduğunda. Bundan şöyle bir sonuç çıkar; ayrım yapmadan sevebilmeyi başarırsak hayatımız kendiliğinden güzelleşecektir.

Bunun için, önce hayatımızdaki insanların ayrıldıkları grupları belirlemekle başlayalım. Hayatımızdaki insanlar, genel olarak üç gruba ayrılırlar. İlk grup, sevdiğimiz insanların bulunduğu gruptur, ikinci grup hiç tanımadığımız insanlardan oluşur. Genellikle bu gruba karşı bir şey hissetmeyiz. Birbirimizi anlamakta zorlandıklarımız üçüncü gruba girerler. Bu gruptakiler hayatımızdaki zor insanlardır. Zor insanlar genellikle bizden hoşlanmazlar, biz de onlardan.

Bu grupları oluşturan insanlar hep aynı kalmazlar, zaman zaman gruplar arası değişimler olur. Sevdiğimiz insanlar, zor insanların olduğu gruba, aynı şekilde zor insanlar da sevdiğimiz insanlar grubuna girerler. Tanımadığımız insanlar ise her an zor insanlar ya da sevdiğimiz insanlar grubuna girme potansiyeline sahiptirler. Bu gruplaşmalarla ilgili enteresan bir durum daha vardır. Mesela sevdiğimiz insanlar grubundaki bir kişinin, zor insanlar grubunda yer alabiliriz. Zihnin, bu üç grubu ayrım yapmadan sevebileceği seviyeye gelebilmesi için yapılabilecekler ise şöyledir;

Önce zihnin ayrım yapmadan sevme seviyesine gelmesini gerçekten istemesi gerekir. Bu isteğin, belli bir süre boyunca bu konuya her gün on dakika ayırmanızı sağlayacak gücü olmalıdır. Güç konusu, okey diyorsanız, her gün on dakika boyunca zihninize bu üç grup insanlardan nasıl faydalandığınızı göstermek için aşağıdaki bilgileri kullanabilirsiniz.

Tanımadığınız insanlar; Aslında tüm ihtiyaçlarınız bu gruptaki insanlar tarafından karşılanmaktadır. Dünyada 7,53 milyar insan olduğunu düşünürsek, bu 7,53 milyar insan sayesinde birçok şey kapınıza kadar gelir. Örneğin 1-1,5 TL’ye satın aldığınız basit bir tükenmez kalemini tek başınıza üretemezsiniz. Hiç tanımadığınız yatırımcılar dünyada yaşayan insan nüfusundan ilham alarak tükenmez kalem üretimi için yatırım yapmışlardır. Seyahat etmeyi seviyorsanız, sizin gibi seyahat etmeyi seven birçok insan sayesinde bütçenize uygun seyahatler yapabilmektesiniz. Zengin ve ünlü insanlar, güvenlikleri için tonlarca para harcarken, siz tanımadığınız insanlar sayesinde hiçbir ücret ödemeden korunursunuz. Örneğin gece geç vakit sokaklarda rahatlıkla dolaşabilmenizi sağlayan tanımadığınız insanlardır. Zihninize bu tarz örnekleri gösterdiğinizde sokağa çıktığınızda tanımadığınız insanlara karşı daha güzel hisler hissedecektir. Peki, Zihninize bunu nasıl gösterebilirsiniz?

- Sakin bir yer bularak zihninizi birkaç nefes alışverişle sakinleştirdikten sonra on dakika kadar yukarıdaki örneklerin gerçekliğine bakarak içselleştirebilirsiniz.

Hayatınızdaki zor insanlara gelince, onların sağladıkları faydayı bulmak çok daha kolaydır. Hayatınızdaki zor insanlar, sizi en çok güçlendirenlerdir. Zihninize hayatınızdaki zor insanların kişiliğinizin gelişmesine sağladığı faydayı gösterdiğinizde, zor insanların yaptıkları ve yapacaklarıyla ilgili zihninizde tuttuğunuz arşiv, zaman içinde kendiliğinden boşalacaktır. Zihninize bunu nasıl gösterebilirsiniz?

- Kendinize sakin bir yer bularak zihninizi birkaç nefes alışverişle sakinleştirdikten sonra on dakika kadar aşağıdaki sorunun yanıtına odaklanabilirsiniz.

Hayatımdaki bu zor insan sayesinde başıma gelen güzel şey ne oldu? Bu insan beni nasıl güçlendirmiş olabilir?

Son grup olan sevdiğiniz insanlar için fazla bir şey söylemeye gerek yok. Zihin, onların size olan faydasını yüzde yüz bilir. Zaten bu yüzden onları zorlanmadan seversiniz.

Nisagatta Maharaj’ın şu sorusuyla baş başa bırakarak yazımı sonlandırıyorum.

Neden başkalarının hatalarını bulmaktan keyif alırız?

Mutlu olmanın başka yolu yok mu?

Her Daim Sevgi ve Işıkla

Sibel KAVUNOĞLU