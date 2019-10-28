Ya %100’ünü Bilmiyorsak

Neyi, ne kadar biliyorsak, ona uygun yaşarız. Bu yüzden de yanılgılarımız hiç bitmez. Bu durum, hiçbir şeyin tek başına var olamayacağı gerçeğini göz ardı etmekten kaynaklanır.

Örneğin basit bir masayı ele alalım. Aynı boyda dört uzun çubuk ve düz bir panelin çivilerle bir araya getirilmesi sonucu masa meydana gelir. Masayı oluşturan parçaları tek tek analiz ettiğinizde masa isminde bir parçaya rastlayamazsınız. Masa, beş parçadan oluşan grubun ismidir. Masa, beş parça olmadan var olamaz, masa ismi olmadan, beş parçanın birlikteliği olmaz. Bu yapı var olan her şey için geçerlidir. Bu yapıyı yok sayarsak yaşantımızdan negatif enerjiler eksik olmaz. Birkaç örnekle bu durumu size ispat etmek istiyorum.

Diyelim ki çok iyi menemen yapıyorsunuz. Arkadaşlarınıza menemen yaptınız ve hepsi de menemeni çok sevdi. Menemenin bu kadar lezzetli olmasında, sadece sizin el marifetiniz değil, yumurtlayan tavuk, tavuk ve tavuk yemi üreticisi ve bu firmalarda çalışan insanların da payı vardır. Menemeni oluşturan parçalardan birinin eksik olması, iskambil kağıdından yapılmış kule misali, menemenin başarısını sıfıra indirecektir.

İşte bu yüzden de zaman zaman hiçbir sebep yokken bir anda çok popüler olur ya da bir anda dibe vururuz. Dibe vurduğumuz zamanlarda başarısızlığı tamamen kendimize mal eder, kederlenir, çok popüler olduğumuzda ise popülariteye sebep olan diğer kaynakları göz ardı eder, zaman içinde çekilmez bir insan haline geliriz. Halbuki her şeyin var olmasında mutlaka birilerin parmağı olduğunu yüzde yüz bilerek yaşadığımızda bu iki aşırı uçtan otomatik olarak korunmuş olursunuz.

Bu konuda başka bir örneği daha paylaşmak istiyorum. Hepimizin çantasında mutlaka bir tükenmez kalem vardır. En basit bir tükenmez kalemin fiyatı 1 ila 1,5 TL arasında değişir. Tükenmez kalemin bu kadar ucuz olmasının sebebi dünya nüfusunu oluşturan 7,53 milyar (2017 yılı sayım sonucu) insanlardır. Arzın fazla oluşu, bir girişimciyi tükenmez kalem üretmeye itmiştir. 7,53 milyar insan olmasaydı tükenmez kalem yerine eskilerin yaptığı gibi kuş tüyü ve hokka ile bir şeyler yazmaya çalışacaktık. Sadece tükenmez kalem değil sahip olduğumuz birçok şey de tanımadığımız insanların parmağı vardır.

Bu dünya da tanımasak da hayatımızı kolaylaştıran bir sürü insan yaşar. Onlar olmasaydı, yiyeceğimizi kendimiz üretecek, elbiselerimizi kendimiz dikecektik. Keyfe, eğlenceye hatta eğitime ayıracak zamanımız olmayacaktı.

Önümüzdeki hafta boyunca yüzde yüz gerçeklere göre yaşamayı denemek isterseniz yukarıdaki örneklere benzer başka örnekler bulun, tanımadığınız insanların hayatınızı ne kadar kolaylaştırdığını fark edin, sahip olduğunuz başarıların arkasındaki başarı ortaklarınızı keşfedin!!

Her Daim sevgi ve Işıkla

Sibel KAVUNOĞLU