Doğru Beslenme ve Sivilce

Doğru beslenmeyle sivilcelerinizi azaltabilirsiniz!

Sağlıklı, güzel cildin yolu doğru ve sağlıklı beslenmeden geçer. İçten dışa yansıyan güzellik cildimizden anlaşılır. Doğru besinler seçtiğimizde, bağışıklık sistemi korunur ve sivilcelerin çoğalması önlenir, bunun yanı sıra cildin yaşlanması da ertelenir.

Sivilceleri azaltan besinler

Günde üç ana öğün ve üç ara öğün olarak beslenin, tebii ki en önemli başlangıç sabah kahvaltısıdır. Meyve ve sebze açısından sağlıklı beslenme cildin en önemli dostudur, A-B-C-E vitaminler, çinko, magnezyum, potasyum ve doğal mineraller güzel bir cilde kavuşmanızı sağlar.

A ve C vitaminleri içeren gıdalar

Sağlıklı bir cilde sahip olmanızı sağlayan A ve C vitaminleridir. Vücutta A vitaminine dönüşen beta karotenin yağ üretimini azalttığına dair kesin kanıtlar vardır. En güçlü beta karoten kaynağı sebzelerdir. Havuç, kayısı, ıspanak, tatlı patetes, bal kabağı, kırmızı biber, marul, domates, vişne. A vitamini içeren hayvansal gıdalar, keçi sütü, karides, yumurta, peynir, ton balığı, somon balığı, tavuk, hindi, koyun eti, ciğer.

C vitamini içeren gıdalar

Çilek, kivi, limon, portakal, greyfurt, kavun, ananas, biber, lahana, kereviz, karnabahar, maydonoz, marul, domates.

B 6 vitamini içeren gıdalar

B 6 vitamini sivilce oluşumunu attıran hormonları düzenler ve sivilcelerin azalmasını sağlar. B 6 içeren gıdalar, tahıllar, mercimek, fasulye, pirinç, fındık, et, balık, tavuk, muz ve yeşil yapraklı sebzeler.

E vitamini içeren gıdalar

E vitamini cilt üzerine olumlu etkileri vardır, hücresel yaşlanmayı yavaşlatarak daha genç görünmesini sağlar. Badem, fındık, fıstık, ceviz, zeytin yağı, soya yağı, mısır yağı, yumurta sarısı, buğday tohumu, tam tahıllı ürünlerde ve yeşil yapraklı sebzelerde bol miktarda vardır.

Çinko içeren gıdalar

Deniz ürünleri, kırmızı et, tavuk, keçi sütü, yoğurt ve tahıllarda bol miktarda bulunur. Çinkonun cilt sağlığı için çok önem taşıdığı ve sivilceleri azalttığına dair bilimsel araştırmalar var.

Kalsium, potasyum, fosfor, magnezyum, demir, çinko mineralleri içeren gıdalar

Kırmızı biber,yumurta, ıspanak, haşlanmış patetes, tam tahıllı gıdalar, esmer pirinç, yulaf, çavdar'da bulunur. Bu mineraller yağ üretiminin azalmasını siyah nokta yani komedon oluşumunu önliyerek aknelerin azalmasında etkilidir. Çünkü bağışıklık sistemini güçlendirir ve iltihabik aknelerin iyileşmesini hızlandırır. Ayrıca vücudumuzda biriken toksinlerin uzaklaştırılmasını sağlamak için günde 1,5 - 2 litre su olmak üzere tüketmeliyiz. Suyun yanı sıra bitkisel çaylar, yeşil çay, ada çayı, rezene, limonlu siyah çay, maden suyu, ayran, taze sıkılmış meyve suları sıvı olarak tüketmek metabolizma ve cildimiz için son derece faydalıdır.

Sivilceleri çağaltan besinler

Rafine şeker, şuruplu tatlılar, krema, mayonez, ketçap, beyaz ekmek, hamur işleri, katkı maddeli işlenmiş gıdalar, inek sütü, yağda kızartmalar ve tuz da dahil olmak üzere bu besinlerden uzak durulmalıdır.

Akne ve sivilcelerin en önemli sebebi hormonlardaki değişiklerdir. Yağ üretimini hızlandıran bazı gıdaların etkisi vardır. Yağlı besinler, genetik faktörler, yanlış uygulamalar, yanlış kozmetik kullanımı, yanlış ağır ilaç kullanımı da derideki sivilce olışumunda önemli rol oynar.

Doğru ve sağlıklı besinler tüketirsek sivilce aknelerin azalmasında büyük katkı sağlamış olursunuz.

Sağlıklı güzellik dolu günler dileği ile

Int. Dipl. Kozmetisyen

Nesrin Sürer