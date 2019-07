Güneş Sonrası Yosun Maskeleri

Deniz yosunu cildimize sağladığı faydaları saymakla bitmez. Her şeyden evvel doğal şifadır. Deniz yosunun içeriğinde, A - B - B 2 - B - 6 ve C vitaminleri yoğunluktadır ve ayrıca iyot, potasyum, demir, magnezyum, kalsiyum gibi tabii mineraller bulunur. Yosun maskelerini denizden gelen güzellik olarak tanımlayabiliriz..



Bu doğal şifanın cildimize sağladığı faydaları sıralarsak

1) Güneş sonrası kaybolan nemi tekrar geri kazandırır ve cildi serinletir

2 ) Cildi canlandırır

3 ) Cildin rengini açar

4 ) Ciltteki kızarık ve tahrişleri giderir sakinleştirir

5 ) Deniz yosunu maskesi cilt yaşlanma sürecini yavaşlatır, yeni hücre oluşumunu destekler

6 ) Cilt yağlanmasını dengeler ve sivilce akne oluşumunu önler

Güneş sonrası cildimizi yosun maskeleri ile canlandırma zamanı

Mask cool: Güneş sonrası yosun maskesi, her cilde uygun olan maske özellikle güneşte bronzlaşan cildinize serinlik verir ve kaybolan nemi tekrar geri kazandırır. Yosun, okaliptus ve ada çayı içeriği ile cildi rahatlatır, sakinleştirir. Cilt canlı, ışıltılı renk alır.



Mask soft: Kuru, hassas ciltlere yoğun nem kazandıran maske. Derin okyanuslardan elde edilen kırmızı ve kahverengi yosunlar ile güneşte kızaran ve hassaslaşan cilde nem kazandırarak cilte oluşan kızarıklığı alır. Vitamin C ve hyaluronsaure içeriği ile de cilt tazelenmiş, canlı bir görünüme kavuşur.



Mask regulation: Yağlı ve sivilceleri, bitki ekstreleri ve tabii mineral içeriği ile ısınarak cildi rahatlatır. Hafif ısınma özelliği, cildin alt katmanlarını etkileyerek kan dolaşımını hızlandırır ve yağ üretimini dengeler.



Mask medium: Olgun ciltlere, havyar içeriği cildi yapılandırır, yaşlanma sürecini yavaşlatır ve yeni hücre oluşumunu destekler. Cilt pürüzleşir, tazelenir ve gençlik kazanır.



Mask enzym: Güneşten kuruyan, sertleşen ciltlere, yosun ve papaya ekstreleri içeriği ile sert tabakayı yumuşatarak cildin geçirgenliği artar.



Mask whitening: Yüksek oranda C ve böğürtlen içeriği ile güneşten oluşan, lekelerin rengini açma özelliği.



Uygulama: Temiz cilde, Yüze alın, göz çevresi, yanaklar ve boyuna eşit olarak sürülür. Maske 20 - 30 dakika bekleme süresi. Nemli kompreks havlu ile temizlenir, ardından cilde uygun nemlendiricinizi sürün.





Sağlıklı güzellik dolu günler dileği ile



Int. Dipl. Kozmetisyen

Nesrin Sürer