KOKUM VE BEN

Yeni bir yıla girerken kişiliğinizi vurgulayacak parfüm kokunuzu, kendiniz seçmek istermisiz ?

Her kokunun insanlarda çağrıştırdığı farklı bir özellik vardır. Nasıl koktuğunuz en az nasıl göründüğünüz kadar önemlidir. Kendinizi iyi hissettirecek ve kişiliğinizi yansıtacak parfüm seçiminin nasıl olması gerktiği ile ilgili bilgi vermek istiyorum.

Kişiliği yansıtan koku seçimi

Parfüm kokularının her biri ayrı ayrı iddialıdır. Kişiliğimizi yansıtan mesajlar taşır veya olmak istediğimiz kişiliği yansıtırlar. Seçtiğimiz parfüm kokuları kişiliğimizin bir parçası gibidir. Romantik insanlar tatlı ve çiçeksi, oryantal insanlar baharatlı, sportif insanlar limonsu, ekşi veya temizlik kokusu, entelektüel insanlar pudramsı veya otsu kokulara bağımlıdırlar.

Koku kişinin gelişini haber verir, gidişini geciktirir

Şimdi gelelim, kişiliğe uygun parfüm seçimine

Kokunuzu seçerken öncelikle neyi vurgulamak istediğinize karar verin, romantik mi, sportif mi, duygusal mı, kışkırtıcı mı, yoksa çekici mi kokmak istiyosunuz ?

Koku skalanızı belirleyerek, parfüm kokunuzu seçebilirsiniz.

ROMANTİK : Çiçek ve meyve karışımları içerir. Orkide, gül, limon, mandalina, portakal çiçekleri, vanilya notalarından oluşur. Romantiklerin hislerini yansıtır.

SPORTİF : Bitki özü, bergamot, ada çayı, çam, biberiye, karışımları canlılık ve çalışkanlık intbası uyandırır.

KIŞKIRTICI ve ÇEKİCİ : Oryantal koku notalarından oluşan amber, zencefil, vanilya, reçineler, baharat içerikli kokular, çekici kadınlığı vurgulayan özlerdir.

ELEGANT : Duygusal ve masum karakter yansıtan tarçın, gül, menekşe, yasemin, sandal ağacı, yanık odun kokular temel notalarıdır.

CANLI NEŞELİ : İçindeki neşeyi dışa yansıtmasını bilenlerin kokuları çilek, muz, portakal meyve özleri, hindistan cevizi, çikolata kokusu gibi canlılığı taşıyan ve nanenin verdiği ferahlığı yansıtanların kokularıdır.

Parfüm kullanımı ve kalıcılığı

Parfüm herkeste farklı kokar, çünkü tenin algılama ve salgılaması farklıdır. Tamamen teninizin algılaması ile ilgilidir. Onun için herkeste farklılık gösterir. Kokuyu sıktıktan 1 - 2 saat sonra karar verin. Özellikle bilek içi, kulak arkası, saç dipleri, nabız noktalarına sıkmalısınız. Böylece kalıcılığını artırmış olursunuz. 2 saat sonra teninizdeki koku hala sizinle beraberse ve koklayınca size hoş bir mutluluk veriyorsa evet bu sizin kokunuzdur.

Gelen yeni yıl

Güzel başlangıçlar, Yeni güzellikler

Hissettiğiniz ve mutlu olduğunuz

En güzel kokularla geçsin !!!

Int. Dipl. Kozmetisyen

Nesrin Sürer

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