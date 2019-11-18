2.el Eşya Kullanılır mı?

2. el eşya kullanmak ile ilgili çok fazla soru geliyor.

Bana kalırsa son derece riskli bir durum. Çünkü o eşya ile sizden önce temas etmiş birinin ruh hali yaşadığı olaylar her nasılsa o eşyaya sinmiş olacağı için direk yayın yaparak sizin frekansınızı da bozabilir.

Ama hiç kullanılamaz da demiyorum. Gerekli enerji temizliği yapıldıktan sonra tabi ki kullanılabilir.

Aynı şekilde bazı evlerin ve işyerlerinin uğursuzluğu ile ilgili söylentiler duymuşsunuzdur. Ya da çevrenizde tanık olmuşsunuzdur. Bazı iş yerleri sürekli el değiştirip durur. Her gelen bi süre sonra çeşitli sebeplerle kapamak zorunda kalır. Bazen bu tamamıyla o alanın enerjisi ile alakalı bir durumdur.

Sizden önce orada yaşanmış her şey kayıtlı durur. Doğru düzenlenmediği temizlenmediği sürece aynı akıbet (başarısızlık mutsuzluk, huzursuzluk) devam eder durur. Bu bir fengshui kuralıdır.

Yaşadığımız alanların, eşyaların, duvarın, toprağın hafızası vardır. Bizden önce yaşanılan her şey kaydolur. Bir plak gibi kaydeder ve sonra o enerjiyi yayar.

Şu şekilde yorumlarda duydum. Diyordu ki; ona bakarsan derin düşününce bize ulaşan her şey insan elinden geçiyor bi şekilde başkalarının enerjisi karışmış oluyor.

Bu açıdan düşününce evet bu da doğru.

Bu yüzden aslında aldığımız her şeyde enerji temizliği yapmak doğru olur.

Enerji temizliği deyince çok gözünüzü korkutmasın. Aslında çok basittir uygulamalar.

Mesela yeni bir alana taşındığınızda orada adaçayı yakmak oradaki kötü enerjiyi temizler uzaklaştırır.

Odanın ortasına koyduğunuz kayatuzu ortamdaki negatif enerjiyi üzerine çeker.

Kıyafetleri ve objeleri elma sirkeli suyla yıkamak veya silmekte enerjiyi temizler.

Ve hatta elma sirkeli su ile duş almak ta enerji bedeninizi temizler.

Bu kadar basittir temizlenmesi.

Mesela geçenlerde şöyle bir soru gelmişti. "Biz başkalarına eşyamızı verdiğimizde verdiğimiz kişinin enerjisi bizi etkiler mi pek?"

Tabi ki hayır.

Verdiğiniz eşyanın enerjisi ancak verilen kişiyi etkileyebilir. Alan kişi de yukarıda bahsettiğim şekilde temizledikten sonra o da sorun değildir!

Nur Demir

Sevgiler tüüm kalbimden:)