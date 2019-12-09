Kötülüklerden Arınma Ritüeller

“Hitit çivi yazılı belgelerde, kara büyüden, genelde onun sebep olduğu düşünülen sıkıntıların şikâyet edildiği durumlarda bazı arınma önerileri vardır. Kirlenmenin çok çeşitli sebepleri vardır; kötü maksatlı yapılan büyü, lanet, kötü söz, kötü dil, kirletilmiş gıda yedirilmesi gibi dışarıdan kaynaklanan, yani başkalarının sebep olduğu, kirli maddelere dokunma, yalan yere yemin etme, bedensel temizliğe dikkat etmeme gibi kişinin kendisinin yarattığı durumlardır. Kişinin/nesnenin bunlardan birine maruz kalması sonucunda pek çok istenmeyen durum ortaya çıkmaktadır.

İşte, kirlenme yüzünden ortaya çıkan bu olumsuzluklardan kurtulmak, ancak ona karşı “ak (iyi) büyü” yapmakla mümkün olabilirdi. Ak/iyi büyü olarak adlandırdığımız uygulamalar, kara büyüden ve diğer sebeplerden kaynaklanan kirlenmelerin yol açtığı olumsuz durumların ortadan kaldırılması için yapılan “arındırma ve kötülükleri defetme gibi ritüellerdir.”

Diyor Hitit büyü ritüellerinin uygulama şekilleri üzerine bir incelemede/Esma Reyhan

Ben bunların bir kısmından ;Negatif enerjilerden kendinizi arındırma yollarından bahsetmek istiyorum;

Topraklanma: En klasik ve Bilimsel bir yoldur. Çıplak ayak toprağa basarsınız. Vücudunuzdaki elektrik bu şekilde toprağa akar.

Toprağı şu an nerede bulacağım diyenler için akan su da aynı görevi görür. Duşa girersiniz bu suda sizi aynı şekilde topraklayacaktır.

Suyun içerisine katılan bazı maddelerle suyun temizleme gücü daha da

arttırılmaktadır. Sirke ve tuz gibi… Ama burada niyet son derece önemlidir.

Mutlaka bu duşu alırken “bu su ile vücudumdaki negatif enerjilerden arınıyorum” gibi basit bir niyeti tekrar edin.

Duş harici olarak tuz ilave ettiğiniz suya ayaklarınızı batırabilirsiniz.

Ayak tabanlarının altındaki gözeneklerden tuzlu suya vücudunuzdaki toksinler ve negatif enerji akacaktır. Bu arada tuzun deniz tuzu veya himalaya tuzu olması gerekiyor.

Hatta herhangi bir şekilde birine dokunmak zorunda kaldınız ve negatif tesir aldığınızı düşündüğünüzde hemen gidip ellerinizi yıkamanız önerilir. Su bulamayacak durumdaysanızda ellerinizi kuvvetle silkeleyerek enerjiyi atabilirsiniz.

Ateşinde temizleme özelliği olduğuna inanılır eski kadim kaynaklarda.

Yakılan bir ateşin üzerinden geçtiğinizde kişinin üzerindeki tüm negatif enerjiler, ve üzerindeki nlanetleri ateşe bırakarak temizlendiği kabul edilmekte.

Kapıda temizlik ve kirlilik arasında bir sınır görevi görüyor. Etkilenen kişi kapıdan niyet ederek geçtiğinde yine temizlendiğine inanılıyor.

Mesela ben bazen adaçayı yaktığımda onu tam kapı eşiğine koyup üzerinden üç defa atlarım.

Nur Demir

Sevgiler tüüm kalbimden:)