Yüz Estetiğindeki Yenilikler

İPLE YÜZ GERME

Teknoloji geliştikçe genç görünmek için hem biz estetik cerrahlar hem de siz hastalarımız daha az komplikasyonlu yöntemleri tercih ediyor. Fakat bir iple askılama işlemi ameliyatlı yüz germe işlemine alternatif değildir. Ameliyat süreci kadar zamanı olmayan, ameliyat olmak için engeli olan, iş hayatından uzaklaşamayan, yüzünün belli bölgelerinden rahatsız olan ve genç yaşlarda ve sarkma olmuş yüzlerde çoğunlukla iple askılama tercih ediliyor. Bazen fokuslu ultrason ve kollajen aşısı ile kombine edilebiliyor.

İple asma yöntemlerinden bazılarını birkaç başlıkta özetleyebiliriz;

ÖRÜMCEK AĞI

Cerrahinin birçok alanında kullanılan PDO iplikler bu yöntem için de kullanılır. Hekimle birlikte hastanın da isteğine göre ortalama 50-60 kadar ip yelpaze şeklinde yüz hattına yerleştirilir. İşlem sonrası hafif morluk ve ödem görülebilir. Lokal anestezi kullanılır. Yaklaşık 3 hafta kadar yüzün ovalanmasından kaçınmak gerekir. Etkisi ortalama 1-2 sene kadar sürer.

FRANSIZ ASKI

Fransa ‘da geliştirilen silikon kaplamalı ve esneyebilen iplerle yapılan asma yöntemidir. Yüzdeki sarkmaları düzenlemek ve yüz hattını toparlamak için uygulanan güvenli bir asma tekniği olan Fransız Askısı lokal anestezi ile yapılabileceği gibi genel anestezi altında yapılan başka ameliyatlarla da kombinlenebilir. Tüm yüz için uygundur. Kişinin ihtiyacına göre 2 ila 12 adete kadar ip kullanılabilir. İpler yüzden geçip baş derisine sabitlenir. Herhangi bir dikişe gerek yoktur. İpin esnek yapıda olması mimiklerle beraber hareket etmesini sağlar, silikon yapısı ise kopmaları engeller. Böylece işlem sonrası yüz asimetrisi oluşmaz. Tüm yüz için işlem süresi 45 dk civarındadır. İşlemden birkaç gün sonra normal hayata rahatça devam edebilirsiniz. Ortalama 4 yıl kalıcılığı vardır.

V LİFT

Ameliyatsız askı yöntemlerinden biri olup PDO iplikler ince kanüllerle cilt altına yerleştirilir. 6-8 ay içinde bu ipler eriyerek konuldukları bölgede kollojeni artırır ve cilt daha gergin görünür. Lokal anestezi altında yapılır ve 18-24 ay arası kalıcılığı vardır.

Yöntemler genelde birbirine benzemekle beraber kullanım bölgeleri ve kullanılan malzemelerin içeriği değişebilir. Size en uygun yöntemi belirlemek için hekiminize başvurabilirsiniz.