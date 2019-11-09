Güçlü bir çene çekici bir yüzün önemli bir unsurudur. Yüzle uyumlu bir çene şekli, güçlü bir çene çizgisi hattı ve simetrik görünüm yüzün genel görünümünün aha dengeli olmasına yardımcı olabilir.

Çenedeki en yaygın şekil bozuklukları hacim eksiklikleri, çene büyüklüğü, çene hattı çizgisi belirsizliği, asimetri ve çene altı sarkmaları olarak sayılabilir.

Hasta yüzle uyumsuz boyun şeklinden, zayıf çeneden, büyük çeneden ya da gıdı denilen çene altı bölgesindeki sarkan ve kırışan boyun derisinden şikâyetçi olabilir. Daha hafif seviyedeki şikâyetler arasında da çene hattı çizgisinin belirsiz olması ya da çene ucundaki gamzeye benzer çizgiler en yaygın estetik şikâyetler arasındadır.

Güçlü bir çene şekli ve çizgisi, gençliği, canlılığı ve çekiciliği simgeler. İyi bir çene kemiği yapısı, sadece kat kat ya da yağlı olmayan bir cilt yapısı sayesinde görülebilir. Dolgu malzemeleri enjeksiyonu ile artan çene projeksiyonu, daha 'V' şeklinde bir yüz şekli oluşturabilir. Bu, çenenin oranları yüzün diğer özellikleri ile uyumlu hale getirebilir ve yüzün genel estetiği artırılabilir.

Nasıl yapılır?

Çene dolgusu için anestezi gerekmez. Ancak eğer hasta tarafından talep edilirse lokal anesteziyle cildiniz uyuşturulabilir. Çene dolgusunda dolgu malzemesi cildin altına küçük iğneler aracılığı ile enjekte edilir. Çene dolgusu seansı yaklaşık 15 dakika sürer.

Doğru bir tedavi planı ile belirgin bir çene hattı sağlanabilir, yapısal özellikleriniz belirgin bir şekilde keskinleştirebilir, yüzünüzün ve çenenizin konturları önemli ölçüde geliştirilebilir.

Avantajları nelerdir?

Kalıtımsal yani ailesel özellikler estetik özellikler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir ve çenedeki estetik kusurların düzeltilmesinde ameliyat, dolgu ve liposuction teknikleri kullanılabilir. Tüm hastalar için çene çizgisini artıracak tek bir teknik mevcut değildir. Ayrıca ameliyatlı ve ameliyatsız teknikler olarak da değişkenlik gösterir. Cerrahi teknikler kalıcı çözümler sunarken ameliyat, anestezi ve iyileşme süresi gerektirir. Cerrahi olmayan teknikler yani dolgu ve liposuction teknikleri hızlı ve pratik çözümler sunan, iyileşme süresi gerektirmeyen, özellikle ameliyat korkusu olan ve iyileşme süresi için yeterli vakti olmayan kişiler için çok daha cazip bir seçenektir. Bunun dışında cerrahi operasyon geçirmeyi düşünen hastalar için ameliyatsız teknikler ön bir deneme süreci imkanı sunar.

Zayıf bir çene hattı, zayıf bir mandibular sınır ve / veya çene şekli olması, yumuşak doku gevşekliği çene dolgusu estetiği ile düzeltilebilir.

Sevgiyle kalın.

Op. Dr. Güncel Öztürk

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

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