Burun Ucu Estetiği (Tiplasti)

Bazen bir yüzün görüntüsü komple burun şeklinden değil, sadece burun ucu şeklinden dolayı kişiyi rahatsız edebilir. Burun ucu, yüzün estetik görünümünde büyük bir etkiye sahiptir ve kişinin rahatsız olmasına neden olan belirgin bir kötü görünüme yol açabilir. Burun ucu estetiği ile burun, yüzün genel görünümüyle uyumlu bir şekilde entegre olacak şekilde yeniden oluşturulabilir. Genel burun estetiği ile karşılaştırıldığında, burun ucu estetiği daha basit bir burun optimizasyon tedavisidir.

Burun ucu estetiği nedir?

Burun ucundaki şekil bozukluğunu (asimetri, genişlik, düşüklük, mandala sıkışmış burun gibi) düzeltmek için yapılan işlemdir. Burun ucu estetiği cerrahi müdahaledir ve rinoplasti alanına aittir. Bu işlemde, buruna nispeten daha az müdahale ile yeni bir görünüm verilir. Bu tip nazal cerrahide, nazal redüksiyonun aksine, kemik dokusu çıkarılmaz.

Burnun ucunu yeniden şekillendirmek için sadece yumuşak doku ve kıkırdak çıkarılır ve bazı durumlarda kıkırdak greftleri (örneğin, burun septumundan kıkırdak) da kullanılabilir. Bu şekilde, burun ucu birçok yönden değiştirilebilir. Burun ucu estetiği bağlamında, hem küçültme hem büyütme, hem de burun ucunun kaldırılması veya indirilmesi mümkündür.

Uç rinoplasti prosedürleri, burnun yumuşak kısımlarına yoğunlaşır ve cildi, eşleştirilmiş lateral kıkırdakları ve deri altı dokuyu içerir.

Uç burun ameliyatı

Genellikle burnu kısaltmak ve böylece daha genç imajı korumak için burun ucunun yükseltilmesiyle bağlantılıdır. Burun ucundaki kıkırdaklar genel anestezi altında ortalama bir saat süren bir operasyonla düzeltilir. Çözünebilir dikişler kullanıldığı için dikiş alınma işlemi uygulanmaz. Uçtaki çıkıntıyı istenilen şekilde artırmak veya azaltmak için yan kıkırdaklara müdahale edebilir. Diğer işlemler ise ucun dönmesini, uç ile üst dudağın arasındaki açıyı, burun ucunun ve deliklerin genişliğini içerir.

Burun ucu ameliyatında iyileşme süreci

Burun ucu ameliyatı basit bir işlem olduğundan, çarpma/çarpışma riski olan sporları ve ilk birkaç ay güneş banyosu dışında özel bir kısıtlama gerekmez. Ameliyattan sonra 24 saat boyunca hafif bir rahatsızlık hissedilebilir. Operasyondan 5-7 gün sonra burun üzerindeki bantlar alınır ve 3. haftadan sonra burnun yaklaşık şekli ortaya çıkmaya başlar. Genel sonuçlar yaklaşık üç aylık bir sürede görülebilir.

Op. Dr. İlsun Aka

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi



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