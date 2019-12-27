Çenenin ve çene çizgisinin görünümünü ve şeklini estetik olarak yüzle daha uyumlu hale gelmesi için uygulanan ameliyatsız bir estetik operasyonudur. Enjeksiyon tekniği ile dermal dolgu malzemeleri uygulanarak gerçekleştirilir.

Çenenin şekli yüzün genel görünümünü ciddi oranda etkiler, yeterli hacme sahip olmadığında altın oranı bozar ve yüzün diğer ögelerinin olduğundan daha fazla ön plana çıkmasına neden olabilir. Yüzle uyumlu olmayacak oranda küçük çene yapısı ve belirgin olmayan çene hattı yüzün olduğundan daha çökük ve yaşlı görünmesine de neden olabilir.

İdeal çene şekli yüzün çok daha estetik görünmesini sağlar

Burun, dudak, yanak şekilleri ile çene şekli arasında doğrudan bağlantı vardır. Dermal dolgu malzemeleri ile çeneye ideal şeklini vermek yüzün bu ögelerin çok daha estetik görünebilir. Çeneye hacim verilerek ileri veya aşağıya doğru çıkarılabilir. Dermal dolgu maddeleri ile çenedeki yaşlanma belirtileri de giderilebilir.

Çene (Jawline) hattı belirginleştirile bilinir

Çene hattının belirginleştirilmesi yüzün çok daha enerjik ve genç görünmesine yardımcı olur. Güçlü bir çene çizgisi yüzün en çarpıcı özelliğidir. Gıdı görünümün ortadan kalkmasına ve boyun bölgesinin daha estetik görünmesini sağlar. Dermal dolgu maddesi ile belirgin bir çene hattı oluşturulabilir. Dermal dolgu maddesi ile yüz daha gergin bir görünüme kavuşur.

Çene dolgusunda iyileşme sürecine ihtiyaç yoktur

Dermal dolgu malzemeleri ince uçlu iğneler veya kanül ile ortalama 15 – 20 dakika içinde uygulanan bir prosedürdür. Hyalüronik asit ya da otolog yağ hücreleri dermal dolgu malzemesi olarak tercih edilebilir. Doğal cilt yapısında da bulunan malzemeler kullanıldığı için komplikasyon oranı düşüktür. Ciltte birkaç gün içinde geçecek ödem, kızarıklık ve ekimoz olabilir. Operasyondan 1 gün sonra hafif bir makyajla kapatılabilir. Ameliyatsız bir işlem olduğu için normal yaşantı kesintiye uğramaz.

Kullanılan malzemenin türüne ve kişinin metabolizmasına bağlı olarak etkisi 6 – 24 ay arasında sürebilir. Bu sürenin sonunda enjeksiyon işleminin tekrarlanması gerekir.

Op. Dr. İlsun Aka

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahis

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