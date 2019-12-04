Göz kapağı estetiği (blepharoplasty) üst ve alt göz kapakta oluşan torbaların cerrahi yolla giderildiği bir estetik işlemidir. Kişileri olduğundan daha yaşlı ve yorgun gösteren, hatta görme alanını bile etkileyen sarkık üst kapak ve torbalanmış alt kapağı estetik müdahale ile düzeltilir.

Kimler için uygundur?

Aşağıdakilerden herhangi biri veya birkaç tanesine sahip olunması kişinin göz kapağı ameliyatı için uygun bir aday olduğunuz gösterir:

Üst göz kapaklarının doğal olarak kapanmasında aşırı cilt oluşumu

Üst göz kapağından sarkan gevşek deri, belki de görme bozukluğu

Üst göz kapağının şiş görünümü, gözün yorgun görünümü

Alt göz kapaklarının aşırı derili ve ince olup “krema kıvamında” olması

Gözaltlarında torbalar ve siyah halkalar

Alt göz kapağı sarkması

Genel sağlığı yerinde olan 35 yaş üstü kadın ve erkekler tarafından daha fazla tercih edilir. Ancak genetik olarak sarkık ve torbalanmış alt kapaklara sahip olan kişiler daha erken yaşlarda da ameliyat olabilirler.

Göz kapağı estetiği nasıl yapılır?

Operasyon genellikle lokal anestezi ve sedasyon kombinasyonu altında uygulanabilir. Bu kombinasyon sayesinde hafif bir rahatsızlık ve dokunma hissine rağmen uyanık, rahatlamış bir şekilde, fakat cerrahi alanı uyuşturularak tamamen acı duyusundan uzak bir şekilde ameliyat yapılır. Estetik cerrahın ya da adayın isteği doğrultusunda ameliyat, işlem sırasında tamamen uyumayı sağlayan genel anestezi altında da yapılabilir.

Göz kapağı estetiği, ameliyatın büyüklüğüne göre genellikle 1,5 ile 2 saat arasında sürebilir. Üst kapağın doğal kıvrımdan ve alt kapağın kirpiklerinin hemen altından olmak üzere deri kesileri gerçekleştirilir. Bu kesilerden girilerek deri dokusunu alttaki kas dokusundan ayrılır. Kaslardaki gevşekliğe ve torbalara yönelik müdahale yapılır. Fazlalaşmış deri çıkartılır. Kesiler ameliyat bitiminde ince estetik dikişler yardımıyla kapatılır.

İyileşme süreci nasıldır?

Estetik operasyondan sonra göz kapağında hafif bir gerginlik hissi ve ağrı kesicilerle kolayca kontrol altına alınan bir sızlama hissi olması normaldir. Bu oluşabilecek sızılara karşı ağrı kesici ilaç, gözlerin kurumaması için suni gözyaşı veya göz merhemleri önerilebilir. Şişliklerin ve morlukların gerilemesi amacıyla birkaç gün boyunca baş yüksekte yatmak ve soğuk kompres yapılması gereken uygulamalardır. Morarmaların şiddeti kişiden kişiye değişiklik gösterir ancak genellikle ikinci günde en yoğun seviyeye ulaşıp 10-14 gün içinde tamamen ortadan kalkarlar.

İlk birkaç hafta boyunca aşırı gözyaşı salgılanması, ışığa duyarlılık ve çift ya da bulanık görme gibi geçici değişimlerin olması muhtemeldir. Dikişler genelde bir hafta sonra alınır, kapağın şişliğinin büyük bir kısmı takip eden 10 gün içinde geçer.

Hasta memnuniyeti yüksek olan göz kapağı ameliyatları en sık uygulanan estetik cerrahi işlemlerinden biridir. Göz kapağı estetiği sonrası göz çevresi çok uzun yıllar daha genç ve estetik görünür, bakışlar daha canlı, yüz ifadesi daha enerji dolu bir görünüme kavuşabilir. Göz kapaklarındaki sarkma ve torbalardan rahatsız olan kadın ve erkekler için oldukça güvenilir ve etkili sonuçlar sağlayan bir estetik operasyondur.

Göz kapağının yaşlanma süreci

Cilt yaşlandıkça zaman içinde esnekliğini kaybeder. Esneklikteki bu azalma, yer çekimi kuvvetiyle birleşince yaşlanan derinin sarkmasına neden olur. Alt gözkapağındaki fazla deri katlanmalara ve kırışıklıklara neden olur. Üst göz kapağındaki fazlalıksa aşağı sarkarak gözleri hem işlevsel hem de estetik açıdan olumsuz yönde etkiler. Hatta yaşı ilerlemiş kişilerde göz kapağı sarkarak görüşü kısmen bloklayabilir, gözkapağı estetiği bu durumun tedavisinde de uygulanabilir.

Göz kapağı estetiği kimler için uygundur?

Sağlıklı ve gerçekçi beklentileri olan herkes göz kapağı ameliyatı için uygun aday sayılabilir. Çoğunlukla 35 yaş ve üstü kişilerin tercih ettiği bir operasyon olsa da kişide genetik göz kapağı düşüklüğü ve şişkinliği varsa daha erken yaşlarda da uygulanabilir. Göz kapağı estetiği yüzünüzü güzelleştirerek özgüveninizi artırır. Unutmayın bu operasyon yüz hatlarınızı değiştirmez, sadece gözkapağı sorununuzu düzeltir.

Göz kapağının cerrahi tekniklerle tedavisi

Gözkapağı estetik operasyonu eğer alt ve üst gözkapağına birlikte yapılıyorsa ortalama iki saat sürer. Cerrahınız göz kapaklarınızın doğal çizgilerinden attığı kesilerden fazla deri, yağ ve kas dokusunu alır. Dikiş gerekip gerekmediği kullanılan tekniğe göre değişiklik gösterir. Alt gözkapağında ameliyat birkaç farklı teknik yardımıyla yapılabilir. Bu tekniklerin birinde cerrahınız alt gözkapağının içine kesi atarak yağ alır. Kesiler görünür değildir. Ameliyattan 1-2 hafta sonraysa göz kapaklarınız normal görünümüne kavuşur.

Işık dolgusu ile göz kapağı tedavileri

Göz ve göz çevresi ile ilgili hastaların çok sayıda şikayeti olabilir. Bu sorunlar arasında kırışık, kaş düşüklüğü, göz altı morluğu, göz kapağı sarkmaları sayılabilir. Işık dolgusu ile üst ve alt göz kapağındaki estetik sorunlar da ameliyatsız teknikler ile çözülebilmektedir. Göz kapağı sorunlarını tedavi etmek için ışık dolgusundan faydalanılır. Özel içeriği göz kapağı bölgesindeki sıvı eksikliğini tamamlayarak dokuların doğal pozisyonuna gelmesini sağlıyor. Ameliyatsız bir teknik olduğu için en fazla talep edilen estetik operasyonların başında yer alıyor.

Op. Dr. İlsun Aka

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi



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