Yağ Enjeksiyonu Nedir?

Yağ enjeksiyonu; hastanın kendi vücudundan toplanan yağı kullanan ve daha sonra yüz ve vücut dolgunluğunu artırmak, kırışıklıkları doldurmak veya kontürler oluşturmak için tekrar enjekte edilebilen estetik tekniğidir.

Nasıl uygulanır?

Önce bir donör bölgeden (karın ya da kalça bölgesi olabilir), liposuction tekniği ile yağ greftleri elde edilir. Elde edilen yağ greftleri işlemden geçirilerek ihtiyaç doğrultusunda yüzeveya vücudun hacim kazandırılması istenen bölgelerine enjekte edilebilir. Enjekte edilen yağın yaklaşık en az %50’si vücut tarafından emilir geri kalan kısım kalıcı olur. Bazı durumlarda, tek bir prosedürle en iyi sonuçları elde etmek mümkün olmayabilir. Dolgu maddelerinin çoğu zamanla dağılır. İdeal sonuca ulaşmak için, belli aralıklarla enjeksiyon işleminin tekrarlanması gerekebilir.

Liposuction uygulaması yapıldığı için donör alanda ilave bir iyileşme süresi gerekir. Bu, cerrahın tedavi odasında veya ameliyathanede yapılabilecek küçük bir cerrahi işlemdir. Komplikasyon riski oldukça düşüktür.

Yağ enjeksiyonu kullanım alanları nelerdir?

Yağ enjeksiyonu hem yüz hem de vücut bölgesindeki hacim eksikliklerini gidermek için başarıyla uygulanmaktadır.

Yüz bölgesinde uygulama yapılan bölgeler; dudak, çene, gözaltı, şakak, elmacık kemiği ve alın dolgusu ile derin kırışıklar olan cilt bölgeleridir.

Vücuttaki cilt ve kontur bozukluklarını düzeltmek için ise eller, kalça, popo ve göğüs bölgesi uygulama yapılan alanlardır.

İyileşme süreci nasıldır?

İyileşme süresi her hasta için ve enjekte edilen her dolgu maddesi için değişiklik gösterir. Faaliyetlerinizin çoğuna hemen devam edebilirsiniz, ancak genellikle şişmeyi ve morarmayı en aza indirmek için ilk 24-48 saat boyunca yoğun fiziksel aktiviteden kaçınmanız önerilir.

Yağ enjeksiyonu işleminden sonraki ilk görünüm şunları içerebilir:

İşlem görmüş alanlara "fazla doldurulmuş" bir görünüm,

Hafif ya da şiddetli şişme veya morarma,

Geçici uyuşma veya kızarıklık,

Palpe edilebilir topaklar veya enjeksiyon bölgelerinde sert alanlar,

Kızartı ve şişme ile alerjik reaksiyona benzeyebilen aşırı duyarlılık reaksiyonu.

Çoğu koşul, topikal soğuk uygulaması ve masajla hafifletilebilir. Birkaç saat içinde ya da birkaç gün içinde düzelme görülür. Yağ enjeksiyonu ile elde edilen sonuçlar diğer dermal dolgu malzemelerine göre çok daha uzun ömürlü olur.

Hastanede kalmaya gerek yoktur, çoğunlukla hasta aynı gün eve gidebilir. Pansuman yapılmasına ve dikiş alınmasına gerek yoktur. İkinci haftadan sonra uygulama alanındaki şekillendirme belirgin bir şekilde ortaya çıkacaktır. Yağ enjeksiyonu işlemi genel olarak iyi ve kalıcı sonuç veren, kişinin ruh sağlığına olumlu etkileri olan başarılı bir estetik cerrahi işlemdir. Kişinin durumuna özel daha ayrıntılı bilgi almak için uzman bir estetik cerraha başvurulmalıdır.

Op. Dr. İlsun Aka

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi



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