Penis büyüklüğü üzerine

Bu konu çoook yanlış anlaşılan, çok katmanlı bir konu. Nereden bakarsanız, baktığınız yere göre farklı görünüyor. Bu yüzden bu konunun farklı bakış açıları ile değerlendirilmesi lazım. Madem bu konu ile yoğun şekilde uğraşıyorum, ben de fikirlerimi madde madde yazayım dedim. Konuyu soru cevap şeklinde ele alacağım..

Penis boyunun normali nedir?

Genel olarak siyahi ve latin ırkın erkeklerinde penis boyunun en fazla olduğu, dünyanın çeşitli ülkelerinde penis boyu ortalamalarının değişiklik göstererek, Uzak Doğulu sarı ırkta en küçük olduğu söylenir. Örnek olması için bazı bilimsel çalışmalarda bulunan ortalama (ereksiyonda) penis boylarını sıralayayım:

Kongo: 18.5 santim

Fransa: 16 santim

Mısır: 15.7 santim

İsveç: 14.7 santim

Şili: 14.4 santim

Türkiye: 13.9 santim

Japonya: 13.2 santim

Çin: 10.9 santim

Güney Kore: 9.3 santim

Görüldüğü gibi dünya genelinde penis boyu ortalamaları çok değişir. Burada yapılan hata, bu penis boylarını birbirleri ile kıyaslamaktır. Hangisi neye göre büyük, neye göre küçük? Sanki dünyada aynı boy-posta ve aynı vücut yapısına sahip tek tip kadın var. Bu şekilde erkekleri birbirleri ile kıyaslayarak değerlendirme yapmak çok büyük bir hatadır. Aslında erkekler, kendi ırklarından kadınlarla birlikte kıyaslanmalıdır. Örnek vereyim. Miami, South Beach'i bilenler bilir, ortalıkta tangalı bir çok latin ve siyahi kadın dolaşır. Bu kadınların kalçaları inanılmaz büyüktür. Biz bir gezimizde Miami'ye gitmiştik. Arkadaşlarım bu dev kalçalı kadınları gösterip popo implantıyla böyle kalça yapıp yapamayacağımı sordu. Çok zor dedim. Onların doğal anatomisi böyle. Orada şunu fark ettim; latin ve siyahi erkeklerin penis boylarının bu kadar uzun olmasının sebebi, latin ve siyahi kadınların popo yapısı... Bir erkeğin penisinin, o büyük kalçaların arasından geçip vajene ulaşması için uzun olması gerekiyor. Sonuçta kadın-erkek uyumlu olmalı. Penis boyu değerlendirilirken farklı ırkları kıyaslamanın bir anlamı yok. Bir siyahi erkekle Çinli bir erkeği kıyaslamak son derece anlamsızdır. Her ırkın cinsleri, kendi aralarında uyumludur zaten. Uzak Doğulu erkeklerde penis boyu küçük, çünkü Uzak Doğulu kadınlarda kalça yok, vücut yapıları minyon. Cinsel ilişki için uzun bir cinsel organa ihtiyaç yok. Yani, her bir ırkı kendi içinde kadın-erkek uyumu olarak değerlendirmek gerekir. Ancak her ülke, ırk için kendi içinde geçerli olan üst ve alt uzunluklardan bahsedebiliriz. Peki gerçekten büyük penis kadınlar için önemli mi? Bunu da bir sonraki soru olarak sorup cevaplıyayım..

Kadınlar için büyük penis önemli mi? Diğer bir deyişle büyüklüğü mü, işlevi mi önemli?

Hep sorulan bir sorudur. İşlevi mi önemli, büyüklüğü mü? Herkese göre cevap değişiyor. Bana sorarsanız bu sorunun sorulması bile cevabın "büyüklüğü" olduğunun kanıtıdır. Bir çok kadına göre büyüklük o kadar da önemli değil. Diğer yandan kadınların erkeği aşağılamak için penis boyunun küçüklüğünü kullandığı da bir gerçek. Bir çok hastam, kadın partnerlerinin penis boyutu ile ilgili söylediği aşağılayıcı bir söz sonrası penis büyütme ameliyatına karar verdiklerini söylüyor. Bu konuda bir hastamın anlattığı bir olay bence bu tartışmalara son noktayı koyuyor. Bu hastam, bir eskort kadın ile birlikte oluyor. Bu kadına şunu soruyor: "Sen çok erkek tanımış olmalısın. Sence benim penis boyum yeterli mi?" Kadının cevabı bence efsane: "Sizin penis boyu yeterli. Evlenirsiniz, çocuğunuz olur, eşinizi de tatmin edersiniz... Ama bir de göz doygunluğu var..." Bu cevap şunu gösteriyor: Vajen derinliğinde (yani 9-10 santim) bir penis boyu fiziksel olarak yeterlidir. Kişi, eşini tatmin edebilir, çocuk sahibi olabilir. Ama bir de penis büyüklüğünün psikolojik etkisi var. Bu açıdan bakılırsa büyük penis daha makbul gibi geliyor. Peki ne kadar büyük olmalı? Bunu da bir sonraki paragrafın sorusu olarak cevaplıyayım..

Penis ne kadar büyük olmalı?

Her ırk için kendi üst ve alt sınırları olan "normal" ölçü aralıkları vardır. Mesela ülkemiz için 10-18 santim arası normal sınırlar kabul edilir. Klinik tecrübelerime göre bize başvuran hastaların büyük çoğunluğunda penis boyunun 12-15 santim aralığında olduğunu söyleyebilirim. Bu sınırlar içinde olmak üzere üst noktaya yakın olması istenen bir şeydir. Bazı hastalar penis büyütme ameliyatında çok abartı sonuçlar istiyor. Bu noktada şunu sorabiliriz; penisin "normal sınırların" üstünde büyük olması iyi bir şey midir? Bunun cevabı için bir sonraki paragrafa geçelim..

Büyük olması her zaman daha iyi mi?

Kesinlikle değil!. Büyüklük "normal sınırlar" içinde ise iyidir. Gereğinden büyük bir penis akla gelmeyecek sorunlara yol açabilir. Bir örnekle açıklayayım. Bir hastam telefonla ulaştı bana. Şikayeti şu: "Eşimle hiç bir pozisyonda rahat edemiyoruz." Ben bundan bir şey anlamadım. Açıklamaya çalışsa da hep muğlak şeyler söyledi. Ben de ereksiyonda bir fotoğraf atmasını rica ettim. Penisi ereksiyonda görürsem belki bir fikrim olur dedim. Hasta fotoğraf attı ve sorunu hemen anladım. Hastamın gönderdiği fotoğrafta ereksiyonda penis boyunun en az 20 santim olduğu görülüyordu. Sorun, penis boyunun gereğinden fazla olması idi. İlişki sırasında penis büyük ihtimal vajene tam olarak yerleşemediği için eşi ile arasında köprü gibi kalıyor ve yakınlaşmalarını engelliyordu. Bu vaka çok güzel bir örnektir. Penisin gereğinden fazla iri olması da ciddi bir sorundur. Gereğinden fazla kalın bir penis de, cinsel ilişkiyi kadın için eziyet haline getirir. Peki çok küçük (mikropenisli) vakalar için ne yapılabilir? Bu hastalarda penis büyütme ameliyatı bir çözüm olmuyor, çünkü 7-8 santimin altındaki penislerde ameliyatla uzatma sağlanamıyor. Ameliyat çözüm olmasa da bu hastalar için değişik bir çözüm denenebilir. Diğer paragrafa geçelim.

Mikropenisli vakalar için bir çözüm...

Mikropenisli vakalarda genellikle ameliyat başarısız olur. Ameliyatta yapılan işlem, asıcı bağın kesilip penisin içerideki kısmını dışarı kaydırmak olduğundan, penis çok ufaksa dışarı kaydıracak doku da fazla olmadığından uzama elde edilemez. Bu hastalara daha farklı bir çözüm bulmak gerekir. Bildiğiniz gibi uzak doğulu erkeklerin penis boyu dünya ortalamasının altındadır; çünkü uzak doğulu kadınların vücut tipleri buna uygundur. Uzak doğulu kadınlar minyon yapılı olduğundan, miropenisli erkekler için uygun bir eş olabilirler. Evlilik tabii ki sadece cinsel uyum demek değildir ama bu açıdan baktığınızda, mikropenisli bir erkek, uzak doğulu bir kadınla cinsel açıdan mutlu bir hayat yaşayabilir. Mikropenisli erkekler için bence tatmin edici bir çözümdür.

Sonuç: Her ırk için (siyahi, latin, beyaz, sarı ırk...) kendine göre "normal" penis boyu vardır. Farklı ırkları birbirleri ile kıyaslamamak gerekir. Önemli olan kadın-erkek arasındaki uyumdur. Irklar arasındaki farklar bazen avantaj sağlayabilir (mikropenisli beyaz bir erkek ve uzak doğulu bir kadın, uyumlu bir çift olabilir). Her ırk için belli "normal üst ve alt" sınırlar vardır ve bu normal sınırlar içinde üst sınırda penis boyu makbul kabul edilir. Aşırı büyük bir penis, çok küçük bir penis (mikropenis) kadar ciddi sorunlara yol açabilir.

