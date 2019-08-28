İstenildiği halde ilişkiye girememek olan vajinismus, bu sorunu yaşayan çiftlerin mutlu başlangıçlarına gölge düşürmektedir. Sevgilerini evlilikle taçlandıran çiftlerin hemen hiçbiri vajinismusu hesaba katmamaktadır. İlk cinsel deneyim yaşanacağı sırada bu tatsız gerçek kendini gösterir ve çiftler ilk hayal kırıklıklarını yaşarlar.

Kültürel olarak cinselliğin “ayıp, kirli, günah” sayıldığı bir ortamda ve bu imajlarla büyütülen kız çocuklarının, ilk cinsel deneyimleri sırasında korku ve endişeye kapılmaları da oldukça normaldir. Cinsel kimlik yaşının geliştiği dönemlerde kulaktan kulağa anlatılan abartılmış ilk gece hikayeleri de bu korkunun daha da büyümesine neden olmaktadır.

Bu etkenlerle şekillenen cinsellik algısı, ilk gecede vajinismus olarak kendini göstermektedir. Vajinismus, evliliğin her alanına etki eden bir durumdur. Öncelikle özellikle erkek eşin, eşinin sevgisini sorgulaması, verilen tepkilerin şahsına yapıldığına dair düşüncelerle gerilimler başlayabilmektedir. Oysa vajinismusta birleşmeye karşı verilen tepkilerin hiçbiri eşe yönelik değildir. Bu farkındalığa ulaşana kadar geçen sürede eşlerin birbirlerini yıpratmaları söz konusu olabilmektedir.

Tatmin edilmeyen cinsel dürtüler zaman içerisinde öfke ve saldırganlığa neden olur. Bu noktada vajinismus sorunu yaşayan çiftlerde sıkça tartışma ve kavgalar ortaya çıkabilmektedir. Birbirlerine her fırsatta dokunan, sarılan, fiziksel yakınlık yaşayan çiftler zaman içerisinde sonu başarısız denemeyle sonuçlanacak düşüncesiyle birbirlerinden uzaklaşmaya başlar. Bu durum iletişimsizliği de beraberinde getirmektedir.

Evliliğin ilerleyen zamanlarında çevreden gelen çocuk baskılarıyla birlikte çift kendi içine kapanmaya ve asosyal hayatı tercih etmeye başlar ki bu durum daha da kısır döngüye girilmesine neden olur.

Vajinismus uzman desteği olmadan atlatılamaz. Zamana bırakmak, tedaviyi ertelemek veya semptomları görmezden gelmek hem evliliğin hem de bireysel yaşam kalitesinin düşmesine neden olmaktadır.

Vajinismus sorunuyla karşılaşan çiftlerin en kısa sürede güvenilir uzmanlara başvurması ve tedavi olması, evliliğin yıpranmadan devam etmesi için önemlidir.

Nedeni ne olursa olsun vajinismus çok kısa sürede ve kalıcı olarak tedavi edilebilen bir semptomdur.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Op. Dr. Tamer Gültekin

http://www.drtamergultekin.com/