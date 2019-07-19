Vajinismus, ülkemizde oldukça sık rastlanan bir cinsel işlev bozukluğudur. Kadının vajinasıyla ilgili geliştirdiği fobik bir tepkidir. Fobik bir tepki olmasından dolayı tedavi direnci de yüksek olabilmektedir.

Kişinin sahip olduğu bu korkulu durum tedavi edilmediği takdirde zamanla daha büyük dirençlere neden olur. Vajinismus diğer cinsel işlev bozukluklarından farklı olarak bilişsel terapilerin yanında ağırlıklı olarak davranışsal terapilerle tedavisi sağlanır. Kişinin geliştirmiş olduğu fobik yargılar davranışsal boyutta ve bir disiplin halinde çok kısa sürede tedavi edilebilir.

Vajinismus tedavisinde en önemli başarı kriterlerinden bir tanesi “doğru bilgidir”. Kulaktan kulağa yayılan korkutucu ilk gece hikayelerinin yerine doğru bilgi almak ve cinsellikle ilgili edinilen yanlış yargıların doğrularıyla değişimi gereklidir. Bu noktada internet ortamında yaşanan bilgi kirliliğinden uzak durmak gerekir.

Bir diğer başarı kriteri de motivasyon ve inançtır. Sağlıklı bir cinsel hayat her yetişkinin hakkıdır. Eksikliğinde ilişkilere ve özbenliğe zarar veren bir durum ortaya çıkar. Bundan dolayı sağlıklı bir cinsel hayatın kazanımlarını düşünerek, tedavi sürecini “görev” olmaktan çıkarıp, keyifli bir keşif sürecine çevirmek gerekir. Bunun nedenle motivasyon kesinlikle şarttır. Tedavi için başvurulan uzmanın uygulayacağı yöntemler ve yol haritası konusunda inançlı ve azimli olmak gerekir.

Tedavi sürecinin en önemli ve olmazsa olmaz kriterlerinden biri de eş desteğidir. Tedavi sürecine karar verme aşamasından, tedavinin sonuçlanmasına kadar geçen bu evrede erkek eşlerin yapıcı/destekleyici tavırları tedaviyi hızlandırmakta ve oldukça destek sağlamaktadır.

Vajinismustan veya başka etkenlerle yaşanan evlilik sorunları varsa muhakkak tedavi öncesinde aile terapisi desteği alınarak çözüme kavuşturulmalıdır.

Bu kriterler bir araya geldiği takdirde başarı kaçınılmazdır.

Nedeni, direnci, seviyesi ne olursa olsun vajinismus bilimsel yöntemlerle ve kısa sürede tedavi edilebilir bir semptomdur...

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Op. Dr. Tamer Gültekin

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