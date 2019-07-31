Vajinismus, kadının bedeninde kopan fırtınaların gözlemlenen halidir. Tüm bu olanlar sırasında durumu anlamlandırmaya çalışan erkek eş için de vajinismus oldukça zorlu bir süreçtir. Evliliğe giden yolda kurulan hayaller, oluşturulan beklentilerin belki de en sert şekilde duvara tosladığı anları yaşar vajinismus erkeği.

Yetiştirilme tarzı ve kültürel etkilerle kadın cinselliği hakkında yeterince bilgi sahibi olmamak, vajinismusla karşılaşıldığında anlaşılması oldukça zor bir tablo ortaya koyar.

Vajinismusla karşılaşan erkekler için sorularla dolu süreç başlamış olur. Yok sayma, vajinismus erkeklerinin genellikle yaşadığı ilk evredir. Düğün hazırlıkları yorgunluğu, eşin ailesinden ayrılmasının verdiği duygusal ama geçici bir tepki olduğuna dair düşünceler gelişir. İlerleyen günlerde başarısız denemeler devam ettikçe soruların kapsamı değişmeye başlar. Eşin verdiği tepkiler şahsına mı? Eşi onu gerçekten seviyor mu? Eşinin unutamadığı biri mi var? Uzayıp giden birçok soru...

Bu soruların devamında araştırmalar başlar. Yaşanan bu tatsız süreç bir isim bulur. Bu tatsızlığın adıdır vajinismus ve ikinci evre olan kabullenme başlar. “Evet, bu bir hastalık ve birçok çift bu sorunu yaşıyor. Yalnız değiliz. Yeteri kadar zaman harcarsak üstesinden gelebiliriz. Eşime karşı anlayışlı ve sabırlı olmalıyım. Zamanla her şey yoluna girecektir.” fikri tedaviye gerek kalmadan kendi çabalarıyla aşabilecekleri duygusunu ön plana çıkarır.

Zaman hızla ilerlemeye başlar ve tüm çabalara rağmen ilerleme kaydedilemez ve etten duvara defalarca kez toslanılır. Bu noktada da son evre başlar. Tedavi evresinde uygun tedaviler ve uzmanlar araştırılır ve çözüm için tüm imkanlar seferber edilir.

Tedavi süreci kadının duygu dünyasında fırtınalı ve iniş-çıkışlıdır. Fobik bir tepki olan vajinismusla yüzleşmek kadının duygu dünyasında duygusal patlamalar halinde kendini gösterirken erkek eşin güçlü ve anlayışlı olması, eşini destekleyerek tedavi sürecinde üstüne düşen ödevleri yerine getirerek yerini alır.

Tüm bunlar yaşanırken ilişkinin yıpranmaması için çaba göstermek eşlerin önceliği olmalıdır. Vajinismus çiftler için asla bir kimlik değildir. Bu durumu benimsememek gerekir.

Vajinismus her ne kadar kadının bedeninde şekil bulan bir tepki olsa da, eşler de bundan etkilenir. Bundan dolayı da vajinismus eşlerin ortak sorunu olarak nitelendirilmelidir.

Başlangıcı, gelişimi ve etkileri ne olursa olsun, vajinismus kalıcı olarak tedavi edilebilen bir semptomdur.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Op. Dr. Tamer Gültekin

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