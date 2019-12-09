Dişte Yeni Trend: Diş Dövmesi

Elimize, ayağımıza, sırtımıza hatta yüzümüze yaptırdığımız dövme trendi artık son noktaya ulaştı: “Tattooth”, yani Diş Dövmesi. Diş kaplamalarının veya implant üstü kaplamaların üzerine işlenerek yapılan bu uygulama son zamanların en gözde uygulamaları arasında.

Diş Dövmesi uygulamasında adım adım ilerlenmektedir. Öncelikle hastanın ağız yapısına uygun porselen kaplamayı hazırlayabilmek için dijital olarak ağızdan ölçü alınmaktadır. Daha sonra hasta tarafından istenilen dövme modeli teknisyenler tarafından kaplamanın üzerine işlenir.

Aynı vücut dövmesi gibi sevdiğinizin ismini, tuttuğunuz takımın logosunu ya da evlilik tarihinizi ömür boyu dişinizde taşıyabilirsiniz. Daha sonrasında dövmenizi göstermek için sadece gülümsemeniz yeterli olacaktır.

Diş dövmesinden sıkıldığımız zaman ne olacak? İşte o zaman hasta istediği zaman bu dövmeyi sildirebilmektedir ya da değiştirebilmektedir. Diş dövmesinde istenilen her desen kaplamanın üstüne işlenebilmektedir ve tamamen hastanın zevki üzerine yapılan bir uygulamadır.

Kaplamaların işlenmesi yaklaşık 2-3 gün sürmektedir ve her yaştan insanın dişlerine uygulanabilmektedir. Uygulama sırasında acı duyulur mu sorusu en çok gelen sorular arasında yer almaktadır. Uygulama yapılırken kesinlikle ağrı hissedilmez, çünkü dövme laboratuvar ortamında kaplama dişe uygulanır, ağızda herhangi bir çalışma yapılmamaktadır. Aynı zamanda oldukça dayanıklıdır ve porselen olduğu için çıkması söz konusu bile olamaz.

Dövme anlamına gelen “Tattoo” ve diş anlamına gelen “tooth” kelimelerinin birleşiminde oluşan “Tattooth” dövme trendinde farklı bir seçenek olarak hastaların en çok tercih etti uygulamalar arasında yerini yavaştan almaya başladı. Son dönemlerde insanlar gülümsedikçe diş dövmesi ile daha sık karşılaşacağımızı söylemek yanlış olmayacaktır.