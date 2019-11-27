Herkese Merhabalar, Ben ortodonti uzmanı diş hekimi Eşref Kerem Atamözlü. Bundan sonra size ortodonti ve dişhekimliği hakkında bu platform üzerinden bilgilendirmeler yapacağım. En güncel yaklaşımlar ve yenilikleri buradan takip edebileceksiniz.

Öncelikle çok kısa bir şekilde ortodontinin ne olduğunu tarif edelim. Ortodonti dişler ve çeneler arasındaki uyumsuzlukları düzelten diş hekimliği branşıdır. Dişler arasındaki çapraşıklıklar ve boşluklar, çeneler arasındaki uyumsuzluklar ve kapanış bozuklukları gibi problemler ortodontik tedaviler ile düzeltilmektedir.

İlk soru kimlerin ortodontiye ihtiyacı vardır? Bunun cevabı bir uzman muayenesi ile anlaşılabilmek ile beraber, dişleri üst üste konumlanmış veya aralarında boşluklar olan ya da alt çenesi çok önde veya geride ya da yana kaymış şekilde kapanışa gelen, yüz yapısında büyük uyumsuzluklar olan kişiler ortodontik tedaviye ihtiyaç duyan kişiler olacaktır. Günümüzde ortodontik tedavi çok çeşitli yöntemler ve amaçlarla yapılmaktadır. İmplant ve protez tedavisi öncesi diş konumlarını düzenlemek amaçlı ortodontik tedavilerden; lamine ve zirkonyum gibi estetik uygulamalar öncesi hazırlık amaçlı ortodonti tedavilere ve daha ileri düzeyde çene pozisyonlarını ve yüz yapısını tamamen değiştiren ortognatik cerrahi tedavilerine kadar geniş bir alan içermektedir. Gerek vâkanın gerektirdiği durumlar gerekse hastanın istekleri doğrultusunda tedaviler şekillenmektedir.

Şüphesiz dijital ve yazılım teknolojileri alanındaki yenilikler ortodonti alanında da büyük çığır açmıştır. İlerleyen haftalarda tedavilerin detayları, hangi yöntemlerle ortodontik tedavi uygulanabildiği, kimlere hangi metodun uygulanması gerektiği, tedavilerin ne kadar sürdüğü ve tedavi esnasında yaşanabilecek durumlar hakkında bilgilendirmeler yapmaya çalışacağız.

Fonksiyonel faydalarının yanı sıra ortodonti günümüzde estetik için de çok fazla tercih edilen bir tedavi metodudur. Bu sebeple artık yetişkin hastalar tarafından da yoğun bir şekilde talep edilmektedir. Bu hasta grubu ve ilerleyen talepler, ortodontide çok büyük yeniliklerin oluşmasına da katkı sağlamıştır. Sağlık ve Sevgiyle kalın,

Ortodonti Uzmanı Diş Hekimi Eşref Kerem Atamözlü

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