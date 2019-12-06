Otizmde kök hücre tedavisi

Otizm Nedir?

Otizm, bir insanın diğer insanlarla iletişim kurma ve onlarla ilişki kurma şeklini etkileyen yaşam boyu süren bir gelişimsel bir sakatlıktır. Aynı zamanda çevrelerindeki dünyayı nasıl algıladıklarını da etkiler. Otizm, spektrumlu bir durumdur; bu da otizmi olan herkes belli zorlukları paylaşırken durumlarının kendilerini farklı şekillerde etkileyeceği anlamına gelir. Otizmi olan bazı insanlar nispeten bağımsız bir yaşam sürdürebilir, ancak diğerleri eşlik eden öğrenme güçlüğüne sahip olabilir ve ömür boyu uzman desteğe ihtiyaç duyabilir. Otizmi olan insanlar ayrıca seslere, dokunmaya, zevklere, kokulara, ışığa veya renklere karşı hassasiyetin altında veya üstünde olabilirler.

Bu yaygın hastalığı olan çocuklarda iki yaygın tutarlı izah bulunur, beynin belirli bölgelerinde oksijenin azalması ve bağırsakta kronik immünolojik aracılı bir enflamatuar durum söz konusudur. Araştırmalar, kök hücre terapisinde en önemli gelişmelerin daha küçükken tedavi edilen otistik hastalarda olduğunu göstermiştir. Duygusal temasın iyileşmesi eşliğinde, odaklanmaları, kararsız ruh hali değişimlerinde gözle görülür bir iyileşmelerin olduğu gözlenmiştir.

Kök hücreler otistik hastaları tedavi etmek için kullanılabilir mi?

Mezenkimal kök hücreler bağışıklık sistemini düzenleyebilir. Kök hücrelerin enflamatuar durumları tersine çevirebildiği ve şu anda ABD'de Crohn hastalığı için yapılan ve otistik çocuklarda bağırsak iltihabına benzer bir durum olan klinik araştırmaların son aşamalarında olduğu düşünülmektedir.

Otizmi tedavi etmek için ne tür kök hücreler kullanılır?

Otizmi tedavi etmek için hastanın yağ veya yağ dokusundan çıkarılan yetişkin mezenkimal kök hücreleri kullanılır. Tedavi genellikle çocuklara verildiğinden, çocuklarda uzmanlaşmış deneyimli bir anestezist tarafından işlem sırasında kontrol edilmesi gerekmektedir. Hastanın yaşına ve fiziksel büyüklüğüne bağlı olarak, kullanılan uygulama yöntemlerinin bir kombinasyonu seçilebilir. Tipik olarak kök hücreler, IV, lomber ponksiyon ve/veya intranazal implantasyon yoluyla verilir. Hem intratekal (lomber ponksiyon) hem de intranazal uygulamalar, kök hücrelerin kan-beyin bariyerini atlamasına, aşmasına ve merkezi sinir sistemi boyunca göç etmesine izin verir.

Hasta Takibi

Uygulamalardaki hedef ve asıl endişe otizm için mümkün olan en iyi tedaviyi seçmektir. Bu sebeple çocuğun güvenli bir şekilde ilerlediğinden emin olmak ve sonuçlarını izlemek için hekimle iletişime devam etmek gerekmektedir. Düzenli takip, tüm hastaların gözlenen sonuçlarına dayanarak otizm tedavisi protokollerinin değerlendirmesini ve iyileştirmesini sağlar.

Algoloji ve Ağrı Uzmanı Nurettin Lüleci