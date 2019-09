Ev Bitkileri Neden Hastalanır?

Yeni aldığınız bitkiler eve getirdiğinizde birkaç gün sonra yaprakları bozuluyor mu, çicekleri dökülüyor mu? veya size gelen hediye bitkiniz solmaya mı başladı? Özenle baktığınız bitkiniz birden bire böceklenmeye mi başladı?......bu soruları zaman zaman yaşadınız değil mi? Haydi o zaman bu sorulara adım adım cevaplar bulalım?

1- Öncelikle her bitkinin ayrı bakım isteklerinin olduğunu unutmayın.

2- Bitkilerde ışık, ısı çok önemlidir. Fazla ışık ve ısı bitkinin yaprak fizyolojisini değiştirirken az ışık ve ısı ise bitkinin gelişiminde duraksamalara neden olur. Zamanla bitkinin kaybına yol açar.

3- Unutmayın ev bitkileri direk güneş ışığı istemezler. Direk güneş gören bitkilerinizin yaprak renginde değişimler oluşmaya başlar, bitkinizin ölmesine neden olur.

4- Su her bitkinin can ihtiyacıdır. Bu can ihtiyacı ev bitkilerinde periyodik olarak verilmelidir. Fazla sulama bitkinizin köklerinin çürümesine, az sulama ise bitkinizin kurumasına sebep olur. Az su ve çok su isteyen bitkilerinizi belirleyin. Sulamalarınızı ona göre yapın. Örneğin succulent’ler az su isterken benjamin, difenbachia gibi yapraklı bitkiler daha çok isterler.

5- Toprak bitkilerinizin yaşam alanıdır. Bu yaşam alanları her bitkide farklılık gösterir. Bitkinin ihtiyacına göre tercih edilmeyen toprak türü; belli bir süre sonra bitkilerin hastalanıp ölmesine neden olur.

6- Bitkilerinizi topraklarını yenilerken mutlaka yeni toprağı veya kullanılmış temiz toprakları tercih edin. Özellikle kullanılmış toprakların hastalıklı olmamasına dikkat edin. Hastalıklı ve böcekli topraklar yeni dikim yaptığınız bitkinin köklerinin böceklenmesine hastalanmasına neden olur.

7- Saksılar ev bitkilerinizin yaşam alanlarının sınırlarıdır. Zamanında saksısı büyütülüp değiştirilmeyen bitkilerin yaprakları dökülmeye, çicekleri solmaya başlar. Bitkiler hastalanır. Bitkinizin ve mevcut saksısının büyüklüğüne göre uygun zamanda bir boy büyük saksı ile değişimi yapın. Bu işlem bitki köklerinin rahat gelişimini sağlar.

8- Ev bitkileri sağlıklı gelişmesi ve hastalanmaması için sadece toprağındaki vitamin ve mineraller yetmez. Vitaminsiz, besinsiz kalan bitkiler çabuk hastalanır. Bitkilerinizin ihtiyacına göre her ay özellikle gelişim döneminde biraz daha fazla olmak şartı ile gübre verin. Gübreleri sıvı veya granül şeklinde verebilirsiniz. Bitkinizin yaprakları soluk ise azot ağırlıklı, çicekleri zayıf ise fosfat ağırlıklı gübreler tercih edin.

9- Eğer ev bitkilerine doğal gübre verme tarafındaysanız evdeki malzemelerle buna katkıda bulunabilirsiniz. Yumurta kabukları, tarçın, patates suyu, sarımsak suyu ve muz kabukları en doğal gübrelerdir.

10- Bitkilerinize çok dikkatli bakmanıza rağmen yaprağında veya çiceğinde böcekler gördüyseniz mutlaka etrafındaki bitkilere, bulunduğu yeri inceleyin. Bitkilerde böceklenme bulaşıcıdır. Hasta olan bir bitkiden sağlam olan bitkiye kolayca geçebilirler.

DOĞANIN TÜM GÜZELLİĞİ VE ENERJİSİ SİZİNLE BERABER OLMASI DİLEĞİMLE……

YÜKSEK PEYZAJ MİMARI///ÖZLEM ÖZDEMİR TAŞ