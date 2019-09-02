Eylülde Bahçe İşleri Nelerdir?

Öncelikle; bahçeniz ister büyük olsun ister küçük olsun her daim bakımı ve ilgiyi eksik etmeyin.

Bahçenizde soğuklara dayanıklı olmayan bitkilerinizi tespit edin ve soğuktan korumak için bitki koruma örtüleri alın. Hava sıcaklığı düştüğü andan itibaren bitkilerinizi bu örtülerle sarın.

Eğer bitkileriniz saksıda ise kapalı balkonunuza, terasınıza alın.

Bahçe bitkilerinizi ilaçlamaya devam edin. Çünkü hava sıcaklığı düşene kadar bitkilerdeki böceklenme ve hastalık yayılması devam eder.

Bahçenizdeki bitki budamalarına ve yaprak, dal temizliğine; hava sıcaklığı düşene kadar devam edin.

Çim alanlarınızı kontrol edin. Herhangi bir böceklenme, mantarlaşma, kelleşme var ise ona göre tespitlerde bulunun ve ilaçlama, gübreleme yapın.

Bahçenizde bozulmuş, kırılmış veya zarar görmüş mobilyalarınızı tamir edin. Tamir edilmemiş bahçe mobilyaları bahçenizi bakımsız görünmesine ve böceklerin yaşamasına neden olur.

Yazın ektiğiniz çicekler yavaş yavaş bozulmaya başlar, onların yerine bahçenizin güneş- gölge durumuna göre sonbahar çicekleri ekmeye başlayın.

Sonbahar çiceklerini ekmeden önce ekeceğiniz alanın toprağını tazeleyin ve gübreleme yapın. Bu işlem sonbahar çiceklerinizin daha güçlü ve sağlıklı gelişmesine katkıda bulunur.

Sebze bahçelerinizin yabani ot temizliğine ve bitki koruyucu ilaçları vermeye devam edin. Sebze bahçelerinizin toprağını Eylül ayı boyunca havalandırın ve hayvan gübresi vermeyi ihmal etmeyin. Havalandırılmış ve gübrelenmiş sebze bahçesi hava sıcaklık değişimlerine karşı dayanıklı olacaktır ve sebzelerin daha güzel gelişimini sağlayacaktır.

Meyve ağaçlarının diplerinde dökülmüş meyveler varsa onları temizleyin. Temizliği yapılmamış meyve ağaçlarında böceklenme gözükmektedir. Mey ve ağaçlarının daha fazla güneş alamsı için ve de soğuk daha da artmadan önce mutlaka seyreltme budaması yapın.

Eylül ayında yağan yağmurlar bitkilerinizi sulayacağından, bitki sulamalarınızı azaltabilirsiniz. Ama bitki su ihtiyacını takip etmeyi unutmayın.

BU SONBAHARDA; SEVGİ, HUZUR, MUTLULUK SİZİ SIMSIKI SARMASI NİYETİ İLE………..