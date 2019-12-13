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13.12.2019 - 10:03 |

Park Of İstanbul'da macera, eğlence ve keşif dolu saatler!

Adrenalin ve macera sevenler İstanbul’un ilk en kapsamlı doğa ve yaşam alanı Park Of İstanbul’un keşif dolu parkurlarına gidiyor.

Park Of İstanbul'da macera, eğlence ve keşif dolu saatler!

Çekmeköy’de hayata geçirilen 200 bin metrekarelik alanda konumlanan Park Of İstanbul; ormanın içinde macera, eğlence, keşif ve eğitimi kaçırmak istemiyorsanız, buraya tıklayın ve yerinizi ayırtın.

Alışveriş merkezlerinde zaman öldürmekten sıkılanlar, doğanın huzur verici atmosferinde derin bir nefes alıyor ve enerjilerini yeniden kazanırken, adrenalin ve maceralı bir gün yaşayarak, keyifli bir gün geçiriyorlar.

Park Of İstanbul’da ayrıca, macera parkında bütün yeteneğiniz göstereceğiniz eğlenceli alanlar da mevcut. Dev Salıncak, Salto Trombolin, Zipline, İp Parkuru Mavi Alan, İp Parkuru Kırmızı Alan, Roller Coaster Zipline’da heyecan dolu saatler yaşayabilirsiniz. Aile boyu eğlence için çocuk macera parkı da bulunmakta... Dev Salıncak, Çocuk Rally Parkuru, Çocuk İp Parkuru, Zipline, Akülü Araç, Salto Trombolin, Roller Coaster Zipline çocuklar için tasarlanmış.

İndirimli biletinizi buradan alabilirsiniz

Üstelik Park Of İstanbul, bir de 60 farklı tür ve 350 canlı bulunan hayvanat bahçesini de içinde barındırıyor. Burada her yaştan insan doğa ve hayvan sevgisini tadıyor, çocukların sadece televizyonda gördüğü hayvanları canlı görmenin heyecanını keşfediyor ve hayatına yeni bir deneyim katabiliyor. Aynı zamanda pony club ile çocuklar at binme coşkusunu yaşarken aileler de yeşillikler içerisinde bulunan çay bahçesinde çayını yudumlayabiliyor ya da adrenalin ve tutkunun zirvede olduğu macera parkında heyecanlı aktiviteler ile değerlendirebiliyorlar.

Piknik yapmayı seviyorsanız, 40 bin metrekarelik mesire alanında restoran konseptinde sunulan masalarda barbekünün keyfine varıp doğanın ve yeşilin tadını çıkarabilirsiniz. Park Of İstanbul’u merak ediyorsanız, linkten size uygun olan parkurları ve alanları inceleyebilir, tıklayarak indirimli biletlerden hemen satın alabilirsiniz.

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