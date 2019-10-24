Patlıcan kebabı tarifi

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Bugün Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarındaki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. İşlerinizi planlayıp, detaylandırmak isteyebilirsiniz. İş yerinde çalıştığınız kişilerle birlikte organize olmanız gereken zamanlar var. Sizi yoran yıpratan konulara karşı daha dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Sağlığınıza özen göstermelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Yaratıcılığınızı kullanmak isterken çok fazla detaylara boğulabilirsiniz. Öğlen saatlerinde kendinizi hüzünlü hissedebilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat etmenizde fayda var. Çocuklarınızla zaman geçirmek size iyi gelebilir. İlişkilerinizde yargılayıcı davranmamaya özen göstermelisiniz. Bugün hayatınızı, çekmecelerinizi veya işlerini düzenlemek isteyebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugünü evde geçirmek ve evdeki işlerinizi halletmek isteyebilirsiniz. Ufak tefek aksaklıklara karşı dikkatli olmanızda yarar var. Teknik konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Güven aradığınız durumlara çekilebilirsiniz. Yaşadığınız olumsuzlukların sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Kendi iç sesinizi dinlemek size iyi gelecektir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün İş hayatınızda yazılı iletişiminizin yoğun olduğu bir gün geçirebilirsiniz. Bugün işlerinizde düzenli ve pratik olacağınız zamanlar var. Detaylara boğulmanız işinizi yapmaya engel olmasın, dikkatli olun. İletişimden kaynaklı anlaşmazlıklara karşı özenli yaklaşmakta fayda var. Akşam saatlerinde karışık duygular içinde olabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Maddi kaynaklarınızla ilgili planlama yapmak isteyebilirsiniz. Cüzdanınızla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. İş hayatınızda detaylara inmekten çekinmeyeceğiniz zamanlar olabilir. Başkalarından alacağınız destekler var. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Öğle saatlerinde kendinizi hüzünlenmiş hissedebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Yeni başlangıçlar yapmak için olayları incelemek isteyebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğimiz konularda hizmet etme isteği içinde olabilirsiniz. Öğle saatlerinde yaşayacağınız yoğunluklar yaklaşımınızı değiştirmek istemenize neden olabilir. Bedeninize ait konular ön plana çıkabilir, sağlığınıza daha fazla özen göstermeniz gerekebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Hayatınızda gizli kalan konularla ilgilenmek isteği içinde olabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerle kayıplar yaşayabileceğiniz zamanlar var. Bu konularla ilgili detaylara inmek isteyebilirsiniz. Öğlen saatlerinde kendinizi daha huzursuz hissedebilirsiniz. Odağınızı ilgilendiğiniz işlerinize çevirmek size iyi gelebilir. Sakin olmakta fayda var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün İleride yapmak istediğiniz işlerinizi planlayarak, detaylandırmak isteyeceğiniz zamanlar var. Sosyal konularınızda bile iş ciddiyetiyle yaklaşacağınız, düzen isteyeceğiniz bir gündesiniz. İş hayatınızda, çalışma arkadaşlarınızdan gelebilecek yardımlar söz konusu. Akşam saatlerinde zihin veya duygular daha karmaşık hissedilebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün İş hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Bugün işlerinizi iyi organize ederseniz, yoğun temponuzun altından kalkabilirsiniz. Teknik konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Annenizle ilgili konulara özen göstermeniz gerekebilir. Akşam saatlerinde duygu ve düşüncelerinizin karışmış olduğunu hissedebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Yeni ufuklara açılmak için heves duyuyor olabileceğiniz bir gün. Akademik konularla ilgili işlerinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. İşlerinizi planlarken detayların içinde boğulmamaya özen göstermelisiniz. Uluslararası konular gündeminizi etkileyebilir. Düşüncelerinizi etrafınızdakilerle paylaşırken, yargılayıcı tutum içinde olmamaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün İlgilendiğiniz konularda krizler yaşanabilir. Ortaklı para durumları gündeme gelebilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar var. İşlerinizi planlamanız ve detaylandırmanız gerekebilir ve bu düzenleme size büyük kolaylık getirecektir. Akşam saatlerinde geleceğin belirsizliği sizi duygu ve düşünce karmaşıklığına sürükleyebilir.Devamını Oku Devamını Oku