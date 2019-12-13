Bademciğin Görevleri

Selamlar Sevgili Okurlar,

Bu yazımda sizlere, vücudumuzda savunma mekanizması görevini gören "bademcik" konusundan bahsedeceğim.

Görevleri Savaşmak

Bademcikler, kişilerin boğazının iki tarafında bulunan, oval şekilli yumuşak doku kütleleridir. Aynı zamanda lenfatik sistemin bir parçasıdır. Bademcikler, enfeksiyonlardan korunmaya yardımcı olur. Ağız yoluyla vücuda giren virüs ve bakterilerle savaşmak da bademciklerin önemli bir görevidir.

Soğukların gün geçtikçe arttığı bu aylarda, grip ve nezleler ile birlikte en sık görülen rahatsızlıklardan biri “bademcik enfeksiyonları” dır. Bademcik iltihapları sık yaşanan problemlerin başında gelir.

Havasız kapalı ve kalabalık ortama maruz kalmak enfeksiyon risklerini maksimum seviyeye çıkarmaktadır. Bulunulan ortamı arada bir havalandırmak, ortamda hijyeni sağlamak ve elleri bol bol yıkamak alınabilecek önlemler arasındadır.

Çocuk Hastalarda Daha Sık Rastlanıyor

Özellikle çocuk hastalarda bademcik enfeksiyonlarına ve buna bağlı gelişebilen hastalıklara daha sık rastlıyoruz. Toplumda “beta” mikrobu olarak adlandırılan, streptekok cinsi mikroplar bademciğe yerleşir ve bademcik rahatsızlığına yol açar.

Çoğunlukla bademcikler üzerinde beyaz bir görüntü yaratır. Belirtileri arasında boğaz ağrısına eşlik eden ateş, halsizlik, eklem ağrısı vardır.

Bu Belirtiler Var İse Dikkat!

Akut yani geçici bademcik şişmesinde oluşan semptomlar kolaylıkla tedavi edilebilir. Kronik veya çok sık tekrarlayan bademcik iltihabı, şişen bademciklerin geçici bir bölümünü oluşturan ve nadir görülen enfeksiyonlardan farklıdır.

Bu durum genellikle antibiyotik kullanımına olumlu cevap vermez ve hastalık devam eder. Bulguları ise tekrarlayan boğaz ağrısı, boğazda kuruluk ve kaşıntı, yutma güçlüğü, halsizlik, hafif ateş ve kansızlıktır. Bunun dışında geniz eti ile birlikte ise solunum yolunu tıkayabilir ve uyku apnesine yol açabilir.

Cerrahi Yöntemle Alınması Gerekebilir…

Senede 3 seferden fazla tekrarlayan, daima ilaç kullanımına ihtiyaç duyulan kronik enfeksiyonlarda ve çok büyük bademcikler nedeniyle yaşanan nefes alma zorluğu, ağzı açık uyuma, horlama, büyüme-gelişme geriliği gibi durumlarda hekiminiz bademciklerin cerrahi yöntemler ile alınmasına karar verebilir. Bu yönteme “tonsillektomi cerrahi” ismi verilir.

Bademcik ameliyatları Türkiye’de ve dünyada çok sık yapılan ve sonuçları oldukça olumlu olan ameliyatlardır. Hastanın genel anestezi almasına engel olan bir durum olmadığı takdirde, hastanın uyutularak ameliyat edilmesi son derece konforludur. Bu ameliyat genellikle 30 dakika ila 1 saat kadar sürmektedir.

Bademcikler Alınırsa Vücut Nasıl Korunacak?

Birçok kişi, savunma sisteminin önemli bir parçası olan bademciklerinin alınması durumunda vücudunun savunmasız kalıp kalmayacağı konusunda endişe duymaktadır.

Fakat altını önemle çizmek gerekir ki, vücudumuzu savunmakla görevli olan tek organımız kesinlikle bademciklerimiz değildir. Bademciklerin ameliyat ile kişiden alınması durumunda, vücudu koruma görevini dil kökü bademcikleri ve boğazımızın arka duvarındaki yapılar üstlenmektedireceğim.

Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler dilerim…

KBB Hastalıkları Uzmanı

Doç. Dr. Ozan Seymen Sezen