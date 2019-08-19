Estetik Sonrası Ruh Hali

Estetik operasyonların yarattığı değişimin sadece fiziksel olduğunu düşünmek gerçekçi bir yaklaşım değil. Estetik operasyon sonrası kişinin ruh hali genellikle yepyeni bir döneme başlamanın heyecanını taşır. Dahası kendi iyiliği ve mutluluğu için hayatında bir değişim yapmaya karar vermiş olmak, kişinin kendine olan saygısını artırır.

Estetik operasyonlar sonucu ortaya çıkacak değişimlerin kişi üzerinde tam da istenen düzeyde olumlu etkisinin olmasını belirleyen en önemli etken bu operasyonların planlaması yapılırken mutlaka kişinin doktoruyla birlikte beklentilerini ve ruhsal olarak hazır olduğunu çok iyi planlamış olmasıdır. Doğru zamanda ve doğru seçimle yapılan estetik operasyonlar kişinin kendine güvenini ve hayat kalitesini artıran bir etki yapar.

Operasyon Sonucuna Hazırlık

Estetik operasyonlar sonrasında ortaya çıkacak sonuca kişinin hem fiziksel hem de ruhsal olarak hazırlanması oldukça önemli. Özellikle radikal değişimlerin yapılacağı operasyonlardan sonra kişinin kendisine ve yeni görüntüsüne alışma süreci zaman alabilir.

Göğüs büyütme, burun estetiği ve kalça kaldırma gibi dış görünüşte dikkat çekici değişimlere neden olabilecek operasyonlara kişinin kendini daha rahat hazırlayabilmesi için üç boyutlu görüntüleme yöntemlerinden destek alınabilir, böylece kişi zihninde planladığı görüntüyle ortaya çıkacak sonucu yaklaşık olarak da olsa karşılaştırma şansı bulur.

Özellikle de kişi, doktorunun tavsiyeleriyle uyumlu olmayan abartılı bir değişim talep ediyorsa mutlaka 3 boyutlu görüntüleme ile kişiye değişimin nasıl olacağı gösterilmeli.

Doğru Seçim, Doğru Sonuç

Estetik operasyonların temel amacı; kişinin kendiyle barışmasını, bedenini daha çok sevmesini ve iyi hissetmesini sağlayarak hayat kalitesini artırmaktır. Bu amacı başarılı bir şekilde yerine getirmek için estetik ameliyat planlamasının mutlaka kişinin vücut tipine, cilt yapısına ve fiziksel özelliklerine uygun bir şekilde yapılması gerekir.

Eğer doğru bir planlama yapılmazsa kişinin aynaya baktığında pişmanlık duyacağı sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu da estetik sonrası elde edilen sonuçla beklentilerin uyuşmamasına ve ruh halinin olumsuz yönde etkilenmesine neden olur.

Estetik sonrası kişiler genellikle, uzun zamandır farkında olduğu ve değişmesini hayal ettiği kusurlarından kurtulduğunda yeni bir hayata başlamanın enerjisine sahip oluyor. Bu enerji hem içsel olarak yaşam enerjisini arttırırken hem de kişinin iş ve sosyal yaşamında çok daha öz güvenli olmasını sağlıyor.

Değişime Hazır mısınız?

Bu olumlu etkileri operasyon sonrasına başarılı bir şekilde yansıtmak için iyi bir doktor hasta ilişkisi kurulması en önemlisi.

Ayrıca doktorla birlikte operasyona fiziksel olarak olduğu kadar ruhsal olarak da hazır olup olmadığını da değerlendirdikten sonra karar vermesi son derece önemli.

Gerekirse kişinin aklındaki bütün kuşkular ve soru işaretleri giderilene kadar operasyona hazır olması için beklenmeli. Özellikle kombine operasyonlar öncesinde kişinin ruhsal olarak bu değişime hazır olup olmadığı mutlaka iyi değerlendirilerek karar verilmeli.

Prof. Dr. Şükrü Yazar

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

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