Yeni Trend: Kıvrımlı Hatlar

Son yıllarda kadınlar arasında kıvrımlı vücut hatları daha popüler hale geldi. Bunun başta gelen nedenlerinden biri kıvrımlı hatların dişiliği ön plana çıkarması. Kadınların bu tercihi en çok uygulanan estetik operasyonlarda da kendini gösterdi.

Belirgin ve Dolgun Kalçalar Şimdilerin Gözdesi

Kalça ve göğüs estetikleri giderek daha fazla kadın tarafından tercih edilmeye başlandı. Özellikle belirgin ve dolgun kalçalar şimdilerin gözdesi. Kum saati şeklindeki bir vücuda bu şekli kazandıran en önemli noktalardan bir tanesi de kalçalar.

Bu nedenle kalça operasyonlarına olan ilgi her geçen gün artıyor. Bu bölgede meydana gelen deformasyon, düşüklük ve sarkmalar vücudun genel görünümünü fazlasıyla etkiler ve istenmeyen bir görünüme neden olur.

Kalça Protezi Adından Söz Ettirecek!

Önümüzdeki birkaç yıl boyunca kalça protezleri meme protezleri kadar popüler hale gelecek. Hareketsiz bir yaşam tarzı, sürekli kilo değişimi ve stresli yaşam koşulları bölgesel yağlanmalara neden olur. Özellikle aşırı miktarda kilo değişimi kalçaların sarkık bir görünüm kazanmasının önünü açar.

Bu bölgeyi en kolay şekilde tekrardan dik ve kıvrımlı hale getirmenin yollarından bir tanesi de kas kütlelerinin altına yerleştirilen protezlerdir. Bu protezler dışarıdan bakıldığında belli olmadığı gibi aynı zamanda herhangi bir rahatsızlık hissi de vermez.

Ayrıca vücudun diğer bölgelerinden alınan fazla yağlar, yine kalça bölgesinin yeniden şekillendirilmesinde yardımcı olur. Elde edilen görünüm sayesinde kadınlar psikolojik olarak da daha kendine güvenli hale gelirler.

Kombine İşlemler

Kıvrımlı vücutlar sadece düzgün ve dolgun kalçalardan ibaret değildir. Vücudun kıvrımlı bir görünüm almasında bacaklar ve karın bölgesi de önemli rol oynar. Bazı durumlarda karın çevresinden ve basenlerden alınan yağlar, şekil vermek için kalça estetiğinde kullanılabilir.

Ayrıca en iyi sonucu elde etmek için birçok operasyonda protez ve yağ işlemi birlikte uygulanır. Kalça estetiğinde kullanılan yağlar, vücudun bel çevresi ve basen gibi farklı bölgelerinden alınan kişinin kendi dokusu olması sayesinde herhangi bir komplikasyona neden olmaz.

Bu sayede yapay bir görünüm yerine doğal bir görünüm elde etmek de mümkün olur. Kombine bir uygulama ile bel ve basen bölgesi yeniden şekillendirilirken kalça da kıvrımlı hale getirilebilir.

Prof. Dr. Şükrü Yazar

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

www.sukruyazar.com.tr

Instagram: @drsukruyazar

Facebook: @drsukruyazar

YouTube - Prof. Dr. Şükrü Yazar