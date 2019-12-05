Proloterapi tedavisi nedir, hangi hastalıklarda uygulanır?

“Proloterapi, kas-iskelet sistemi tedavilerinde kullanılan, vücudun kendi öz iyileştirme potansiyelini harekete geçiren enjeksiyon yoluyla uygulanan bir tedavi yöntemidir. Sürekli gelişen tıp terminolojisinde, bilinirliği ve kullanımı oldukça artan bu tedavi, cerrahi müdahaleye gerek kalmadan birçok kas-eklem hastalıklarına çözümler sunmaktadır.” dedi.



Proloterapi tedavisi nedir, nasıl uygulanır?

Zedelenmiş, hasar görmüş eklem, tendon ve dokulara uygulanan proloterapinin vücudun öz iyileştirme sistemini harekete geçirdiğini söyleyen Girişimsel Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Aşkın Nasırcılar: “Doğal tahriş edici solüsyonlar kullanarak vücudun kendini yeniden onarması uyarılır. Enjekte edilen solüsyonlar eklemde, tendonların kaslarla birleşme yerlerinde ve kemiklere yapışma yerlerinde inflamasyon yani iyileştirme iltihabı oluşturarak bu dokuların yenilenmesi sağlanır. Ayrıca proloterapi tedavisi genel anestezi ve hastane yatışı gerektirmez. Enjeksiyon sonrası genel yan etkiler dışında ciddi bir yan etki beklenmez.



Hastanın yaşı, kilosu, diyabet ve sigara gibi birçok etken iyileşme süresini etkilemektedir. Normal şartlarda 4-6 seans yeterli oluyor. Değişkenlere göre 1-2 seansta çözüme ulaşılabildiği durumlar olduğu gibi 8-10 seansa uzayan vakalarla da karşı karşıya kalabiliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Proloterapi hangi rahatsızlıklarda kullanılır?

Proloterapi’nin hangi hastalıklarda kullanıldığına değinen Aşkın Nasırcılar: “En fazla bel, diz, omuz ve ayak bölgelerine uygulanan bu tedavi, kireçlenme, menisküs yırtıkları, bel boyun fıtıkları, omuz kas yırtıkları, topuk dikeni, tenisçi dirseği gibi rahatsızlıkların tedavisinde rahatlıkla kullanılabilir.

Proloterapi türleri nelerdir?

Proloterapi tedavisinde, enjeksiyon için farklı çözeltiler bulunduğunu söyleyen Nasırcılar: “Bunlar hastanın problemine göre seçiliyor. Çözelti tipleri arasında; Dekstroz Ploroterapi, PRP (Trombosit bakımından zengin plazma) ve kişinin kendi kemik iliği ve yağ dokusundan elde edilen kök hücre çözeltileri bulunur.” dedi.

Proloterapi sonrası süreç nasıl işler?

Proloterapi işleminin hemen ardından hafif şişlik ve sertliğin sıklıkla görülen bir durum olduğunu söyleyen Nasırcılar: “Ancak bu yan etkiler kısa süre içinde düzelir ve birey, aynı gün ya da bir gün sonra normal aktivitelerine dönebilir.

Ayrıca bazı hastalarda bir haftaya kadar süren morarma, rahatsızlık, şişme ve sertlikler olabilir, bunlar genel enjeksiyon yan etkileri olup korkulacak bir durum değildir. Yine de devam eden sorunlarda doktorunuzun sizi görmesi en doğrusudur.

İyileşme doku yenilenmesi olması nedeniyle yavaş yavaş gerçekleşir. Rahatsızlık tipine ve süresine göre değişmekle birlikte olumlu etkilerin gözlenmesi 3 hafta ile 6 ayı bulabilir, bu nedenle hastaların sabırlı olması gerekir.

Son dönemde kullanımı giderek artan proloterapi güvenli ve olumlu etkiler veren bir tedavi yöntemi olarak kabul edilir. Bugüne kadar herhangi bir olumsuz sonuçla karşılaşılmamış ve endişe verici herhangi bir veri bildirilmemiştir.” diye konuştu.