Kariyerini 2 Soru İle Planla!

Çalışıyor, koşturuyor, kararlar alıp hedefler koyuyor, plan yapıyor, uyguluyor, denetleniyor, değerlendiriliyor, sınıflandırılıyor, kariyer basamaklarını hızla tırmanıyor, tırmanmak istiyor, çabalıyor, yeniliyor ya da zafer nidaları atıyor.

Kim yapıyor?

2020 dünyasındaki insanoğlu.

Neden yapıyor?

Yaşamak için, para kazanmak için, takdir görmek için, onay almak için, başarı için, mutlu olmak için…

Peki!

Anlam?

Anlamlı hayat?

*Okuduğum kitabın bir bölümünde, küreselleşme ile birlikte insanların iş hayatındaki esnekleşme zaruriyetlerinin, aslında kişileri daha fazla işe bağladığı ve kendi hayatını düzene sokmasına fırsat vermediğinden bahsediliyordu. Günün her anı işle ilgili durumlara cevap verilen ve birşeyler ortaya sunmak için yetenek ve becerilerin sonuna kadar kullanıldığı işle özdeşleşmiş bir yaşam inşa ediliyor.

Ve elbette modern dünyanın insanı, kariyer ve maddiyat ile başarıyı ölçümlendirmeye çalıştığı için, “Kazanıyorum ben de varım” demeyi istiyor.

Oysa sistem bireylerin kendini yeterli görmemesini, daha iyi, daha başarılı, daha zengin olmak için daha üreten ve daha daha tüketen bir yaşam tarzını sunuyor. Tüm bu ‘daha’ lara sahip olma arzusu ve -geleneksel anlamda- yükselme olarak gördüğümüz kariyer sevdası, bireylerin başarısızlıklarını örtmek için tasarlanmış bir olgu olarak sunuluyor.

Anlamlı bir hayat yaşayamamanın panzehiri olarak, kariyer olgusu, bireylerin iki soruya verdikleri cevapla şekilleniyor:

Kariyer bireyin değerleri ve içsel gücüyle mi oluşuyor?

Yoksa başarı olarak sunulan kavramlarla mı şekilleniyor?

Bu soruya verilen cevaplar, varoluş ya da yaşamdaki başarısızlığı örtme çabası olarak değerlendiriliyor.

2020 yılında anlamlı bir hayat nasıl yaşanır sorusunun cevabını bulmak dileğiyle...

Sevgilerimle

Dilek Söylemez

Psikolojik Danışman

İletişim:

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*Richard Sennett: Karakter Aşınması